'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधा है. पटना में बुधवार (05 नवंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि हुड़दंग मचाना, गोली-बारूद, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना आरजेडी के कल्चर में रहा है. ये वही 90 के दौर के हैं जिस जंगलराज की बात हम लोग करते हैं.

आरजेडी पर हमला करते हुए मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "इनकी सभाओं में देखिए कि किस तरह से हुड़दंग मचता है. सभाओं में किस तरह से अराजकता का माहौल रहता है. ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी सोच और कार्यशैली 90 के दशक वाली है. ये लोग ऐसे-ऐसे गाने को प्रोमोट कर रहे हैं… अभी तो सत्ता से दूर हैं. अगर ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर उन्हें निशाने पर लिया. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "अगर देश के नेता प्रतिपक्ष की खुद की सोच ऐसी है… वे हमारी सेना को जात-पात धर्म और मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद बात नहीं हो सकती... अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बता दीजिए ना देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में?"

हमेशा एक मर्यादा रखनी चाहिए: चिराग पासवान

चिराग पासवान ने आगे कहा, "अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर विभाजन करना था तो करवा देते... आपको आज ये याद आ रहा? चुनाव में कई बार आप ऐसी बात बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो लेकिन हमेशा एक मर्यादा रखनी चाहिए. सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए..."

यह भी पढ़ें- संतोष सहनी के चुनाव से हटने पर तेजस्वी यादव बोले- 'हम उनसे अलग नहीं', JDU ने किया हमला