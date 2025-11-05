हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD

'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD

Chirag Paswan News: चिराग पासवान ने कहा कि इनकी (आरजेडी) सभाओं में अराजकता का माहौल रहता है. ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी सोच और कार्यशैली 90 के दशक वाली है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधा है. पटना में बुधवार (05 नवंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि हुड़दंग मचाना, गोली-बारूद, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना आरजेडी के कल्चर में रहा है. ये वही 90 के दौर के हैं जिस जंगलराज की बात हम लोग करते हैं. 

आरजेडी पर हमला करते हुए मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "इनकी सभाओं में देखिए कि किस तरह से हुड़दंग मचता है. सभाओं में किस तरह से अराजकता का माहौल रहता है. ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी सोच और कार्यशैली 90 के दशक वाली है. ये लोग ऐसे-ऐसे गाने को प्रोमोट कर रहे हैं… अभी तो सत्ता से दूर हैं. अगर ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर उन्हें निशाने पर लिया. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "अगर देश के नेता प्रतिपक्ष की खुद की सोच ऐसी है… वे हमारी सेना को जात-पात धर्म और मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद बात नहीं हो सकती... अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बता दीजिए ना देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में?" 

हमेशा एक मर्यादा रखनी चाहिए: चिराग पासवान

चिराग पासवान ने आगे कहा, "अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर विभाजन करना था तो करवा देते... आपको आज ये याद आ रहा? चुनाव में कई बार आप ऐसी बात बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो लेकिन हमेशा एक मर्यादा रखनी चाहिए. सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए..."

यह भी पढ़ें- संतोष सहनी के चुनाव से हटने पर तेजस्वी यादव बोले- 'हम उनसे अलग नहीं', JDU ने किया हमला

Published at : 05 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget