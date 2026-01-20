मुंबई में किस पार्टी से होगा मेयर? BJP पार्षद ने संजय राउत का जिक्र कर दिया बड़ा बयान

BMC चुनाव में बहुमत बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के पास है. बहुमत के लिए जरूरी 114 सीटों से 4 ज्यादा सीटें दोनों दलों ने मिलाकर जीती हैं. बीजेपी ने 89 और शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है. लेकिन मेयर कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है. कई समीकरण सामने आ रहे हैं. दोनों दलों के नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी का मेयर हो. लेकिन फैसला 22 जनवरी के बाद होगा जब मेयर पदों के लिए लॉटरी से आरक्षण तय होगा.

अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे संजय राउत- नवनाथ बाम

इस बीच बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद नवनाथ उत्तम बन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "कोई रहस्य नहीं है. मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर बनेगा. मुंबई की जनता से पूरी ताकत के साथ महायुति को चुना है. मेयर भी महायुति का ही बनेगा उसमें कोई सस्पेंस नहीं है. देवेंद्र जी शनिवार को मुंबई लौटेंगे. उसके बाद पार्षदों की बैठक होगी. उस बैठक के बाद मुंबई में महायुति का मेयर बनना लगभग तय है. संजय राउत जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन संजय राउत की दाल इस बार गलने वाली नहीं है."

Mumbai, Maharashtra: Newly elected BJP Corporator Navnath Ban says, "There is no secret that the Bharatiya Janata Party–led Maha Yuti will form the Mayor in Mumbai. The people of Mumbai have given their full mandate to the Maha Yuti, and therefore the Mayor will also be from the… pic.twitter.com/lQLQ1JliWR — IANS (@ians_india) January 20, 2026

महाराष्ट्र और मुंबई का रंग केसरिया- बन

इसके आगे उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, ये कसरिया रंग का है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवा रंग का महाराष्ट्र है. इसको कोई हरा नहीं कर सकता. यहां औरंगेजब ने आकर महाराष्ट्र को हरा बनाने की कोशिश की थी. लेकिन औरंगेजब की कब्र महाराष्ट्र में है और ये कभी हरा नहीं हुआ. जो भी महाराष्ट्र को हरे रंग में बनाने का प्रयास करेगा, उनको महाराष्ट्र और मुंबई की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है."

BMC में कौन कितनी सीटों पर जीता?

BJP- 89

शिवसेना- 29

NCP- 3

कांग्रेस- 24

शिवसेना (यूबीटी)- 65

MNS- 6

NCP (SP)- 1

AIMIM- 8

समाजवादी पार्टी- 2