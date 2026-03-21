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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC मेयर के सरकारी बंगले का होगा कायाकल्प, 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है नवीनीकरण कार्य

BMC मेयर के सरकारी बंगले का होगा कायाकल्प, 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है नवीनीकरण कार्य

Mumbai News in Hindi: बीएमसी मेयर रितु तावड़े के भाईखला स्थित बंगले का 1.5 करोड़ में नवीनीकरण किया जा रहा है. इसमें आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. फिलहाल मेयर निजी आवास में रह रही हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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बीएमसी मेयर रितु तावड़े के सरकारी आवास का अब कायाकल्प होने जा रहा है. भाईखला में स्थित यह ऐतिहासिक बंगला करीब 6,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां बड़े स्तर पर नवीनीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है. लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट में भवन की संरचनात्मक मरम्मत, दीवारों की रंग-रोगन, लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिशिंग और छत को मजबूत करने जैसे अहम काम शामिल हैं.

लंबे समय से मरम्मत की जरूरत महसूस कर रहे इस बंगले को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ताकि यह विरासत और उपयोगिता दोनों में संतुलन बना सके.

मेयर के बंगले का शुरू हुआ नवीनीकरण

जानकारी के अनुसार, नवीनीकरण की योजना में इटैलियन मार्बल की फ्लोरिंग, नए झूमर, आधुनिक लाइट फिक्स्चर और वेनेशियन ब्लाइंड्स लगाना शामिल है. साथ ही, बंगले के सभी फर्नीचर को पूरी तरह से बदला जाएगा. भूतल (ग्राउंड फ्लोर) के लेआउट को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि वहां एक नया 'लिविंग स्पेस' बन सके, जबकि मौजूदा कॉन्फ्रेंस रूम को बदलकर 'गेस्ट एरिया' बनाया जाएगा.

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1.5 करोड़ रुपये की लागत से होंगे सभी कार्य

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, इन कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. चूंकि 2022 में प्रशासक का कार्यकाल शुरू होने के बाद से यह बंगला खाली पड़ा था, इसलिए इसकी हालत काफी खराब हो गई थी. नतीजतन, आगामी चुनावों को देखते हुए, बंगले की मरम्मत और नवीनीकरण के काम में तेजी लाई गई है.

अभी अपने निजी आवास में रह रही हैं मेयर

इस बीच, मेयर रितु तावड़े फिलहाल घाटकोपर स्थित अपने निजी आवास में रह रही हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने इन नवीनीकरण कार्यों के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया था. इसके अलावा, यह भी कहा गया कि मेयर का आवास नगर निगम की संपत्ति है और इससे संबंधित सभी निर्णय निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिए जा रहे हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
BMC  BMC MUMBAI NEWS Ritu Tawade Municipal Property
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