बारामती: पति को जिंदा दफ्न करने के लिए घर में बनवाई 'कब्र', मजदूरों के शक से बची जान

महाराष्ट्र के बारामती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर अपने ही पति को जिंदा दफन करने की कोशिश करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि महिला ने घर के अंदर ईंट और सीमेंट से एक चेंबर बनवाया और पति को उसमें डालकर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली थी. लेकिन समय रहते मजदूरों को शक हो गया और उनकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना बारामती शहर के जामदार रोड स्थित इंद्रप्रस्थ सोसायटी के एक फ्लैट की है. पुलिस ने बताया कि निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत 41 वर्षीय प्रवीण प्रकाश जगताप पर उनकी पत्नी शर्मिला जगताप ने कथित तौर पर हमला किया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के बाद शर्मिला ने पहले पति को नशीली दवा देकर बेहोश किया. इसके बाद कथित रूप से क्रिकेट बैट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया.

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घर के अंदर बनवाया गया था सीमेंट का चेंबर

पुलिस के मुताबिक, पति को ठिकाने लगाने के इरादे से घर के हॉल से लगी गैलरी में एक चौकोर चेंबर बनवाया गया था. इस चेंबर को ईंट और सीमेंट से तैयार कराया जा रहा था. आरोप है कि प्रवीण को इसी अधबने चेंबर के अंदर डालकर ऊपर से कडप्पा पत्थर की स्लैब लगाकर बंद करने की तैयारी थी. अगर समय रहते जानकारी नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

मजदूरों को हुआ शक, पुलिस को दी सूचना

इस पूरी साजिश का खुलासा उस समय हुआ जब चेंबर बनाने वाले मजदूरों को कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगीं. मजदूरों को शक हुआ कि आखिर घर के अंदर इस तरह का बंद चेंबर क्यों बनाया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आरोपी पत्नी शर्मिला प्रवीण जगताप को गिरफ्तार कर लिया है.

पति की बची जान, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने प्रवीण को सुरक्षित बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस घटना के पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद था या कोई अन्य वजह भी थी. बारामती के डीवाईएसपी चैतन्य वसंतराव कदम ने बताया कि मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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