ईरान-इजराइल में जारी जंग के बीच शिंदे गुट का बड़ा बयान, 'भारत इसका हिस्सा नहीं है लेकिन...'

ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है. इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने युद्ध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है. निश्चित तौर पर भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है क्योंकि पिछले दिनों इजरायल ने ईरान के तेल भंडार, रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला किया. ईरान भी उसी तरीके से जवाब दे रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है.

भारत ने इजरायल और ईरान दोनों से बात की- संजय निरुपम

शिवसेना (UBT) नेता संजय निरुपम ने कहा, ''भारत की अब तक की जो भूमिका रही है वो बहुत ही अच्छी रही है. भारत ने इजरायल से भी बात की है और ईरान से भी बात की. तमाम अलग-अलग देशों के प्रमुख हैं, खाड़ी देशों के प्रमुख हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं. तमाम अलग-अलग देशों के प्रमुख हैं, खाड़ी देशों के प्रमुख हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं.''

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, "The war between Iran and Israel in West Asia is not stopping. Gradually, the conflict between Iran and Israel is escalating in a way that is violating international laws and the mechanisms established to regulate war… pic.twitter.com/EaiI0pcGdi — IANS (@ians_india) March 20, 2026

'शांतिपूर्वक कूटनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन हमारी जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि इस युद्ध में अपने आप को झोंकने और इसमें घी डालकर भड़काने के बजाय शांतिपूर्वक कूटनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है. मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर काम कर रहा है.''

भारत इसमें अहम भूमिका निभाएगा- संजय निरुपम

शिंदे गुट के नेता ने ये भी कहा कि जहां तक हमारी ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरतों का प्रश्न है, उन्हें हल करने के लिए हमारी सरकार ईरान से बात कर रही है और रास्ता भी निकल रहा है ताकि आने वाले दिनों में देश के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो. उन्होंने कहा, ''ये युद्ध आगे भड़के नहीं, दुनिया को बड़ा नुकसान न हो, निश्चित तौर पर इसमें सबकी भूमिका है और समय आने पर इसमें भारत भी अहम भूमिका निभाएगा.''