मुंबई: जन्मदिन मनाने के बहाने छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश, 5 दोस्त गिरफ्तार

मुंबई के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने शहर भर में सनसनी फैला दी है. 21 वर्षीय कॉलेज छात्र अब्दुल रहमान मकसूद आलम खान को उसके ही पांच दोस्तों ने जन्मदिन मनाने के नाम पर आग के हवाले करने की कोशिश की.

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला भी है. घटना मंगलवार ( 25 नवंबर) की रात की है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित के भाई के अनुसार, रात 12 बजे अब्दुल के पांच दोस्तों अयाज मालिक, अशरफ मलिक और तीन अन्य ने उसे फोन कर नीचे बुलाया. उन्होंने कहा कि वे उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं. जैसे ही अब्दुल नीचे आया, दोस्तों ने उसे केक काटने के लिए कहा. पीड़ित के अनुसार, केक काटने के दौरान दोस्तों ने अचानक उस पर अंडे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. अब्दुल ने विरोध किया और कारण पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अशरफ मलिक ने स्कूटी से निकाला गया ज्वलनशील पदार्थ उसकी ओर फेंक दिया.

सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ पूरा दृश्य

पीड़ित ने बताया कि जैसे ही बोतल फेंकी गई, उसे पेट्रोल की गंध आई. उसने जोर से चिल्लाया 'तुम क्या कर रहे हो?', लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उसके शरीर में आग पकड़ चुकी थी. सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा दर्दनाक दृश्य साफ दिखाई देता है, जिसमें अब्दुल आग से घिरा हुआ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता दिख रहा है. घटना के बाद पांचों आरोपी वहां से फरार हो गए.

अब्दुल की अस्पताल में हालत नाजुक

स्थानीय लोगों की मदद से अब्दुल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में भर्ती है. डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका है और अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस

जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोस्तों ने यह सब 'मस्ती' के नाम पर किया, लेकिन यह मस्ती किस हद तक खतरनाक और जानलेवा हो सकती है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था या शायद था भी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश या विवाद तो नहीं था. इस वारदात ने फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है क्या दोस्तों पर भरोसा करना अब भी सुरक्षित है.

