दोस्तों ने 14 साल के लड़के की कर दी हत्या, शव को तालाब फेंककर बोले- डूब कर मर गया, ऐसे खुली पोल

हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदोस्तों ने 14 साल के लड़के की कर दी हत्या, शव को तालाब फेंककर बोले- डूब कर मर गया, ऐसे खुली पोल

Mumbai News: मुंबई में आठवीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के की उसके ही दोस्तों ने पिटाई कर हत्या कर दी. इस मामले में भांडुप पुलिस ने 14 से 15 साल के तीन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के भांडुप इलाके में हुई एक चौंकाने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, यहां आठवीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के की उसके ही दोस्तों ने पिटाई कर हत्या कर दी. हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए शव को तालाब में फेंककर डूबने का नाटक करने की बात जांच में सामने आई है. इस मामले में भांडुप पुलिस ने 14 से 15 साल के तीन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है.

मृत लड़के का नाम सिद्धार्थ अजय लोंढे (उम्र 14) है और वह भांडुप पश्चिम के तुलसीपाड़ा इलाके में परिवार के साथ रहता था. 22 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे वह खेलने जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद मां ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. नाबालिग लड़के के लापता होने के कारण पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

दादागिरी का गुस्सा और मारपीट से मौत

इस बीच प्रारंभिक जांच में पता चला कि सिद्धार्थ अक्सर अपने दोस्तों पर दादागिरी करता था, इसलिए कुछ दोस्तों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया. इसके अनुसार उसे विहार तालाब इलाके में ले जाया गया और पीटा गया. मारपीट के दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद घबराए बच्चों ने शव को तालाब में फेंक दिया और उसे पानी में डुबोने का नाटक करने की कोशिश की. अगले दिन शाम करीब 5 बजे विहार तालाब में एक शव मिला. दमकल विभाग की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेजा गया.

पूछताछ के दौरान एक लड़के ने अपराध कबूला

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें आने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने संदिग्ध दोस्तों से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान एक लड़के ने अपराध कबूल कर लिया और दो अन्य दोस्तों की संलिप्तता की बात कही. पुलिस ने तीनों नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है और मारपीट में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी जब्त कर ली है. तीनों बच्चों को आगे की कार्रवाई के लिए डोंगरी के बाल निरीक्षण गृह में रखा गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

Published at : 02 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
