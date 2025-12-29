मुंबई: नए साल के जश्न को लेकर BMC अलर्ट, फायर सेफ्टी को लेकर जारी की गाइडलाइन

नए साल पर मुंबई महानगरपालिका अलर्ट मोड पर है. पालिका की ओर से अग्नि सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं. नए साल के स्वागत के अवसर पर शहर के विभिन्न होटल, पब, बार, आवासीय परिसरों, इमारतों, समुद्र तटों सहित कई स्थानों पर कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में नागरिक एकत्र होते हैं.

इस पृष्ठभूमि में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका के मुंबई अग्निशमन दल की ओर से आस्थापना संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

महानगरपालिका आयुक्त ने लोगों से की अपील

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का उत्सव मनाते समय सजग और सतर्क रहें तथा अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें. महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देशानुसार तथा डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में नए साल की पृष्ठभूमि पर विभिन्न सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं. इसी क्रम में मुंबई अग्निशमन दल द्वारा आयोजकों और नागरिकों दोनों के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की गई हैं.

कार्यक्रम आयोजकों के लिए निर्देश

अग्नि सुरक्षा उपकरण (अलार्म, अग्निशामक, स्प्रिंकलर, राइजर आदि) कार्यशील और अच्छी स्थिति में रखें.

आपातकालीन निकास मार्ग पूरी तरह खुले रखें, दरवाजों को ताला न लगाएं.

स्पष्ट दिशा-निर्देशक संकेतक (साइन बोर्ड) लगाएं.

रसोई गैस कनेक्शन और विद्युत प्रणालियों की जांच कर उन्हें सुरक्षित रखें.

अतिरिक्त एलपीजी गैस का भंडारण न करें.

क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें.

पटाखों, आतिशबाजी, फायर गेम, धूम्रपान और हुक्का पर सख्त प्रतिबंध लागू करें.

सजावट में ज्वलनशील सामग्री का अधिक उपयोग न करें और अग्निरोधक सामग्री का प्रयोग करें.

महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम-2006 के तहत अग्नि सुरक्षा उपाय लागू करना अनिवार्य है.

नागरिकों के लिए अपील