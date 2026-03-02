Rajya Sabha Election : राज्यसभा चुनाव को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'MVA में कोई...'

मुंबई में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरम होता जा रहा है. 16 मार्च को महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और उसी दिन मतगणना भी होगी. इसी बीच आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में किसी तरह का गतिरोध नहीं है और जीतने योग्य एकमात्र सीट शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को मिलनी चाहिए.

आदित्य ठाकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्यसभा को लेकर एमवीए के घटक दलों के बीच लगातार बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि शिवसेना (उबाठा) ने एक सीट पर अपना दावा पेश किया है क्योंकि संख्यात्मक ताकत और पहले से तय ‘रोटेशन’ नीति के मुताबिक यह सीट उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए.

उनका कहना है कि सभी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

16 मार्च को होगा चुनाव

महाराष्ट्र की 7 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए एमवीए केवल एक सीट जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है. ऐसे में यह एक सीट किसे मिलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है.

एमवीए के भीतर बातचीत जारी- संजय राउत

संजय राउत ने भी साफ किया कि एमवीए के भीतर बातचीत जारी है और अंतिम समय तक चर्चा होती रहेगी. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते शिवसेना (उबाठा) का रुख काफी अहम होगा.

राउत ने बताया कि पूर्व सांसद राजन विचारे और विनायक राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. गौरतलब है कि दोनों नेता 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं.

सीट पर तीनों दलों का दावा

एमवीए में शामिल तीनों दल- शिवसेना (उबाठा), कांग्रेस और राकांपा (शरद पवार गुट) इस एकमात्र सीट पर दावा ठोक रहे हैं. मौजूदा संख्या बल की बात करें तो शिवसेना (उबाठा) के पास 20 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 और राकांपा (शप) के पास 10 विधायक हैं. इसी आधार पर शिवसेना (उबाठा) खुद को सबसे मजबूत दावेदार मान रही है.

बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म

अप्रैल में कई बड़े नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है. इनमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, फौजिया खान, रामदास आठवले, भागवत कराड, रजनी पाटिल और धैर्यशील पाटिल शामिल हैं. राउत ने कहा कि शरद पवार एक और कार्यकाल के लिए उत्सुक हैं. वहीं उद्धव ठाकरे और जयंत पाटिल के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है.

सर्वसम्मति से होगा फैसला

संजय राउत का कहना है कि अंतिम फैसला एमवीए के रूप में सर्वसम्मति से लिया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि शिवसेना (उबाठा) एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसका मानना है कि राज्यसभा में उसके कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिए.

अब देखना यह होगा कि 16 मार्च से पहले एमवीए के भीतर सहमति बनती है या सीट को लेकर सियासी खींचतान और तेज होती है. फिलहाल, आदित्य ठाकरे के बयान से इतना जरूर साफ है कि पार्टी अपने दावे से पीछे हटने के मूड में नहीं है.