मुंबई में BEST के कर्मचारी हड़ताल पर... आख़िरकार क्यो जाना पड़ा हड़ताल पर और क्या पड़ेगा असर ?
Mumbai News: मुंबई में बेस्ट परिवहन सेवा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइलाइन है. अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे है. उनकी कुछ अहम मांगों में यह मांगे शामिल है .
मुंबई में BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) के कर्मचारियों के 12 यूनियनों के संयुक्त संगठन, संयुक्त कामगार कृती समिति के बैनर तले गुरुवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. समिति का आरोप है कि तय समय सीमा के भीतर उनकी मांगों पर प्रशासन ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया.
दरअसल, कर्मचारियों की मांगों में से कुछ अहम मांग है कि BEST (बेस्ट) का बजट बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के बजट में विलय किया जाए. जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनको लंबित कानूनी बकाये का एकमुश्त भुगतान किया जाए. वर्ष 2016-2026 के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं.बेस्ट के स्वामित्व वाली बसों की संख्या बढ़ाकर 6,000 की जाए. साथ ही वेतन वृद्धि, पेंशन लाभ और अन्य लंबित देयों का भुगतान किया जाए.
महाराष्ट्र में MESMA लागू
हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (MESMA) लागू कर दिया है. इसके तहत BEST कर्मचारियों के हड़ताल करने या सामूहिक अवकाश लेने पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि आवश्यक सेवाएं हर हाल में जारी रखी जाएंगी. हालांकि, शुक्रवार तड़के से ही BEST बसें मुंबई की सड़कों से लगभग नदारद रहीं.
बेस्ट संस्था मुंबई में बसों के अलावा दक्षिण मुंबई में बिजली आपूर्ति भी करती है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो बस सेवा के साथ-साथ बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है.
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प्रशासन की अपील
प्रशासन और मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि यूनियनों की यह हड़ताल महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत अवैध घोषित की गई है। वहीं, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था भंग न करने की अपील की है.
गौरतलब है की, बेस्ट मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन के बाद शहर की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है. यह दक्षिण मुंबई के 10 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करता है और प्रतिदिन करीब 25 लाख यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराता है. बेस्ट के पास फिलहाल करीब 2,700 बसों का बेड़ा है, जिनमें केवल 243 बसें बेस्ट की अपनी हैं, जबकि बाकी बसें निजी ठेकेदारों के जरिए वेट-लीज मॉडल पर संचालित होती हैं.
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