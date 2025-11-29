मुंबई में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ रेप, आपत्तिजनक वीडियो बनाए, महिला गिरफ्तार

मायानगरी मुंबई के अंधेरी इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है. अंधेरी पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो पुरुष साथी अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है.



पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि यह जघन्य घटना तब हुई जब वह आरोपी महिला के कार्यालय में काम कर रही थी. चूंकि उस दिन ऑफिस में काम चल रहा था, इसलिए आरोपी महिला पीड़िता को अपने घर ले गई. पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला ने युवती को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, जिसमें नशे की दवा मिली हुई थी. कोल्ड ड्रिंक पीने के तुरंत बाद युवती बेहोश हो गई.

अश्लील वीडियो और फोटो बनाए

पीड़िता के बेहोश होते ही, महिला आरोपी ने अपने दो पुरुष साथीदारों को घर पर बुलाया. इन दो अज्ञात पुरुषों में से एक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे आरोपी ने इस पूरी घटना के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए. जब पीड़िता को होश आया, तो उसने अपने बगल में उन दोनों अज्ञात पुरुषों को देखकर वह सन्न रह गई.



पीड़िता ने भागकर दर्ज कराई शिकायत

इसके बाद, आरोपी महिला ने पीड़िता को वे अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई. बिना कोई देर किए, पीड़िता तुरंत घटनास्थल से भागी और अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई.



पीड़िता की शिकायत के आधार पर, अंधेरी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने महिला आरोपी और उसके दो अज्ञात साझेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.



पुलिस ने महिला आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. दुष्कर्म और वीडियो बनाने वाले दो अज्ञात पुरुष आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.