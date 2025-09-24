महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी पूर्व के तक्षशिला इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आई है. 23 साल के बेटे ने अपने पिता और दादा की चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पिता और दादा शराब पीकर लगातार गाली-गलौज और हंगामा करते थे, जिससे नाराज होकर बेटे ने आधी रात को दोनों की हत्या कर दी.

रात में पिता शराब पीकर पैसे मांग रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे, तभी गुस्से में बेटे ने 52 साल के पिता की हत्या कर दी. उसी दौरान झगड़ा शांत कराने आए 75 साल के दादा और 45 साल के चाचा पर भी बेटे ने चाकू से हमला कर दिया.

बेटा चाकू लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया

इस हमले में चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल में चल रहा है. करीब रात 2 बजे जब पिता और दादा शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, तभी गुस्से में आकर बेटे ने धारदार चाकू से दोनों की हत्या कर दी.

हत्या करने के बाद बेटा चाकू लेकर MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया. MIDC पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा. फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

दिल दहला देने वाली घटना

बता दें, एक अन्य मामले में मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. हत्या से पहले दोनों साथ बैठकर दारू पी रहे थे. बीकेसी पुलिस स्टेशन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. स्थानीय लोगों के लिए यह घटना चौंकाने वाली रही.