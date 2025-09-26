हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: पारिवारिक कलह में बेटे ने पिता और दादा को उतारा मौत के घाट, चाकू लेकर पहुंचा थाने

मुंबई: पारिवारिक कलह में बेटे ने पिता और दादा को उतारा मौत के घाट, चाकू लेकर पहुंचा थाने

Mumbai Andheri Double Murder: मुंबई में चेतन भात्रे नाम के शख्स ने पारिवारिक कलह से तंग आकर अपने पिता और दादा की हत्या कर दी. उसने अपने चाचा को घायल कर दिया.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के अंधेरी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पारिवारिक कलह और लगातार झगड़ों से तंग आकर 23 वर्षीय चेतन भात्रे ने अपने ही परिवार पर खौफनाक हमला कर दिया. उसने अपने पिता और दादा की बेरहमी से हत्या कर दी, वहीं अपने चाचा को चाकू से घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और खून से सने चाकू के साथ आत्मसमर्पण कर दिया.

मुंबई पुलिस के जोन 10 के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि यह वारदात 23 सितम्बर (मंगलवार) की रात करीब 11 बजे अंधेरी के एमआईडीसी इलाके में हुई. आरोपी चेतन भात्रे जो कि पेशे से मेडिकल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि चेतन घर में होने वाले झगड़ों और लोगों की शराब की लत से परेशान था. उसके पिता, दादा और चाचा अक्सर नशे में घर पर विवाद करते थे.

चाकू से पिता पर किया वार

वारदात की रात जब चेतन घर लौटा तो घर में फिर से झगड़ा चल रहा था. गुस्से में आकर चेतन ने किचन से चाकू उठाया और सबसे पहले अपने पिता मनोज भात्रे (57) पर वार किया. गंभीर रूप से घायल पिता बाहर शौचालय की तरफ भागे. इसके बाद शोर सुनकर घर में पहुंचे चाचा अनिल भात्रे (54) को भी चेतन ने चाकू से गले पर वार कर दिया. लहूलुहान चाचा किसी तरह बाहर भाग निकले, जहां स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें नायर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है.

गला रेत कर बेरहमी से कर दी हत्या

एक अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान दादा बाबू भात्रे (79) लाठी लेकर बीच-बचाव के लिए पहुंचे. गुस्से से बेकाबू चेतन ने दादा को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और उनके पेट पर बैठ कर गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. जब उसे अहसास हुआ कि उसके दादा अब मर गए हैं तब उसे खयाल आया कि उसके पिता जिंदा और जख्मी हालत में घर से बाहर भाग कर गए हैं. वो अपने पिता की ओर भागा और उन्हें ढूंढकर दूसरा वार किया. इस वार से पिता की भी मौके पर ही मौत हो गई.

मौके से चाकू किया गया बरामद

वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन खून से लथपथ चाकू हाथ में लिए इलाके की बिट पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिसकर्मियों को सब कुछ बता दिया. इसके बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई और पूरे परिवार की स्थिति देखी. मौके से चाकू भी बरामद किया गया.

कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी मां

पुलिस पूछताछ में चेतन ने आरोप लगाया कि उसके पिता, दादा और चाचा तीनों ही शराब के आदी थे और अक्सर उससे पैसे मांगते थे. उसके अनुसार, घर का खर्च केवल उसकी नौकरी से चल रहा था और परिवार के लोग उसके व उसकी बहन की कमाई का दुरुपयोग करते थे. चेतन ने यह भी बताया कि इसी वजह से उसकी मां कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी.

नलावड़े ने बताया कि आरोपी चेतन ने गुस्से और आक्रोश में यह वारदात की. उन्होंने कहा, “वारदात की रात चेतन ने पहले अपने पिता और चाचा पर हमला किया, उसके बाद दादा की निर्मम हत्या कर दी. यह घटना पारिवारिक विवाद और नशे की वजह से हुई झगड़े का नतीजा है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. पूछताछ जारी है.” पुलिस ने आरोपी के पड़ोसियों ने कहा कि वो भी इस घटना के बाद से हैरान है. रात के समय सब सो रहे थे जब यह घटना हुई.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget