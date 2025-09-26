मुंबई: पारिवारिक कलह में बेटे ने पिता और दादा को उतारा मौत के घाट, चाकू लेकर पहुंचा थाने

मुंबई के अंधेरी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पारिवारिक कलह और लगातार झगड़ों से तंग आकर 23 वर्षीय चेतन भात्रे ने अपने ही परिवार पर खौफनाक हमला कर दिया. उसने अपने पिता और दादा की बेरहमी से हत्या कर दी, वहीं अपने चाचा को चाकू से घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और खून से सने चाकू के साथ आत्मसमर्पण कर दिया.

मुंबई पुलिस के जोन 10 के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि यह वारदात 23 सितम्बर (मंगलवार) की रात करीब 11 बजे अंधेरी के एमआईडीसी इलाके में हुई. आरोपी चेतन भात्रे जो कि पेशे से मेडिकल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि चेतन घर में होने वाले झगड़ों और लोगों की शराब की लत से परेशान था. उसके पिता, दादा और चाचा अक्सर नशे में घर पर विवाद करते थे.

चाकू से पिता पर किया वार

वारदात की रात जब चेतन घर लौटा तो घर में फिर से झगड़ा चल रहा था. गुस्से में आकर चेतन ने किचन से चाकू उठाया और सबसे पहले अपने पिता मनोज भात्रे (57) पर वार किया. गंभीर रूप से घायल पिता बाहर शौचालय की तरफ भागे. इसके बाद शोर सुनकर घर में पहुंचे चाचा अनिल भात्रे (54) को भी चेतन ने चाकू से गले पर वार कर दिया. लहूलुहान चाचा किसी तरह बाहर भाग निकले, जहां स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें नायर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है.

गला रेत कर बेरहमी से कर दी हत्या

एक अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान दादा बाबू भात्रे (79) लाठी लेकर बीच-बचाव के लिए पहुंचे. गुस्से से बेकाबू चेतन ने दादा को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और उनके पेट पर बैठ कर गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. जब उसे अहसास हुआ कि उसके दादा अब मर गए हैं तब उसे खयाल आया कि उसके पिता जिंदा और जख्मी हालत में घर से बाहर भाग कर गए हैं. वो अपने पिता की ओर भागा और उन्हें ढूंढकर दूसरा वार किया. इस वार से पिता की भी मौके पर ही मौत हो गई.

मौके से चाकू किया गया बरामद

वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन खून से लथपथ चाकू हाथ में लिए इलाके की बिट पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिसकर्मियों को सब कुछ बता दिया. इसके बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई और पूरे परिवार की स्थिति देखी. मौके से चाकू भी बरामद किया गया.

कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी मां

पुलिस पूछताछ में चेतन ने आरोप लगाया कि उसके पिता, दादा और चाचा तीनों ही शराब के आदी थे और अक्सर उससे पैसे मांगते थे. उसके अनुसार, घर का खर्च केवल उसकी नौकरी से चल रहा था और परिवार के लोग उसके व उसकी बहन की कमाई का दुरुपयोग करते थे. चेतन ने यह भी बताया कि इसी वजह से उसकी मां कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी.

नलावड़े ने बताया कि आरोपी चेतन ने गुस्से और आक्रोश में यह वारदात की. उन्होंने कहा, “वारदात की रात चेतन ने पहले अपने पिता और चाचा पर हमला किया, उसके बाद दादा की निर्मम हत्या कर दी. यह घटना पारिवारिक विवाद और नशे की वजह से हुई झगड़े का नतीजा है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. पूछताछ जारी है.” पुलिस ने आरोपी के पड़ोसियों ने कहा कि वो भी इस घटना के बाद से हैरान है. रात के समय सब सो रहे थे जब यह घटना हुई.