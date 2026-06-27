मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में संदिग्ध टैबलेट बांटते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस

मुंबई में मोहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों के बीच कथित तौर पर संदिग्ध गोलियां (पिल्स) बांटे जाने का मामला सामने आया है. इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि जुलूस के दौरान लोगों को संदिग्ध टैबलेट बाटी जा रही हैं. हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है.

जुलूस के वक्त पुलिस ने टैबलेट बांटते हुए पकड़ा गया संदिग्ध आरोपी

मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, मोहर्रम के दिन निकाले गए जुलूस के दौरान टैबलेट बांट रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को भायखला पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह जिन टैबलेट को बांट रहा था, वे दर्द निवारक (पेनकिलर) दवाएं थीं और उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था.

इसी बीच, एक व्यक्ति ने उन टैबलेट में से एक का सेवन किया, जिसके बाद उसे उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और बड़ी संख्या में टैबलेट लोगों तक पहुंचने से पहले ही संदिग्ध को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, टैबलेट खाने वाले व्यक्ति की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है.

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BNS 2023 की धारा 123 के तहत मामला दर्ज, दवाईयों की जांच जारी

मुंबई पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर भायखला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. बरामद टैबलेट की जांच कराई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे वास्तव में किस प्रकार की दवा थीं. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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