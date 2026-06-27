हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मुहर्रम के जुलूस में संदिग्ध टैबलेट बांटते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस

मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में संदिग्ध टैबलेट बांटते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस

Mumbai News In Hindi: मुंबई में मोहर्रम के जुलूस के एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने कुछ गोलियां (पिल्स) बांटे हुए पकड़ा. मामले पर आरोपी का कहना है कि वह जिन टैबलेट को बांट रहा था, वे दर्द निवारक थी.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में मोहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों के बीच कथित तौर पर संदिग्ध गोलियां (पिल्स) बांटे जाने का मामला सामने आया है. इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि जुलूस के दौरान लोगों को संदिग्ध टैबलेट बाटी जा रही हैं. हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है.

जुलूस के वक्त पुलिस ने टैबलेट बांटते हुए पकड़ा गया संदिग्ध आरोपी

मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, मोहर्रम के दिन निकाले गए जुलूस के दौरान टैबलेट बांट रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को भायखला पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह जिन टैबलेट को बांट रहा था, वे दर्द निवारक (पेनकिलर) दवाएं थीं और उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था.

इसी बीच, एक व्यक्ति ने उन टैबलेट में से एक का सेवन किया, जिसके बाद उसे उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और बड़ी संख्या में टैबलेट लोगों तक पहुंचने से पहले ही संदिग्ध को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, टैबलेट खाने वाले व्यक्ति की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है.

बागियों को लेकर शिवसेना UBT का बड़ा ऐलान, सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार का इनाम

BNS 2023 की धारा 123 के तहत मामला दर्ज, दवाईयों की जांच जारी 

मुंबई पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर भायखला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. बरामद टैबलेट की जांच कराई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे वास्तव में किस प्रकार की दवा थीं. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Muharram 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Chhatrapati Sambhajinagar News: किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान
किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान
महाराष्ट्र
मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में संदिग्ध टैबलेट बांटते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस
मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में संदिग्ध टैबलेट बांटते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस
महाराष्ट्र
बागियों को लेकर शिवसेना UBT का बड़ा ऐलान, सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार का इनाम
बागियों को लेकर शिवसेना UBT का बड़ा ऐलान, सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार का इनाम
महाराष्ट्र
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hyderabad: हैदराबाद में ट्रंप के नाम कर दी ये सड़क, खुशी से लहालोट हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, हो गए भारत के मुरीद
हैदराबाद में ट्रंप के नाम कर दी ये सड़क, खुशी से लहालोट हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, हो गए भारत के मुरीद
महाराष्ट्र
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
Embed widget