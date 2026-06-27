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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबागियों को लेकर शिवसेना UBT का बड़ा ऐलान, सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार का इनाम

बागियों को लेकर शिवसेना UBT का बड़ा ऐलान, सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार का इनाम

Maharashtra News In Hindi: शिवसेना यूबीटी की तरफ से बागी सांसदों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. बागी सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से पार्टी के बागी सांसदों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. UBT के बागी सांसदों के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. उद्धव ठाकरे के विदर्भ और मराठवाड़ा दौरे से पहले हिंगोली में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के जिला प्रमुख संदेश देशमुख ने बड़ा ऐलान किया है. 

उन्होंने कहा है कि पार्टी से बगावत करने वाले छह सांसदों में से किसी एक के चेहरे पर कालिख पोतने वाले व्यक्ति को 51 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. संदेश देशमुख ने कहा, "इन सांसदों ने लगातार पार्टी के साथ बगावत की है और उन्हें सबक सिखाने के लिए यह घोषणा की गई है.

हिंगोली जिला शिवसेना देगी पुरस्कार

शिवसेना जिला प्रमुख संदेश देशमुख ने बताया कि छह बागी सांसदों में से किसी भी एक सांसद के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को हिंगोली जिला शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. उनके इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. 

6 बागियों के शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे की पीसी

उद्धव ठाकरे ने शनिवार (27 जून) को पार्टी के 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा, "शिवसैनिक मेरे साथ में हैं और उन सभी का व्यवहार सब देख रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "इन सांसदों को मेरी बात पर चुना गया था, लेकिन वे कह रहे हैं कि आने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन वे मेरी वजह से ही जीते हैं."

बता दें कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फ्लाइट में अचानक मुलाकात हुई. इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कई बड़े नेता सफर कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उद्धव और फडणवीस के बीच हल्की-फुल्की बातचीत भी हुई है.

'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 27 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT Hingoli News MUMBAI NEWS
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