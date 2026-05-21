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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे के बाजार में आधी रात को लगी भीषण आग; फायरमैन समेत 2 की मौत, 2 घायल

ठाणे के बाजार में आधी रात को लगी भीषण आग; फायरमैन समेत 2 की मौत, 2 घायल

Thane Fire News: महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक बाजार परिसर में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लगने से एक फायरमैन और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 May 2026 10:06 AM (IST)
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  • ठाणे रेलवे स्टेशन के बाजार में भीषण आग, दो की मौत.
  • आग से सब्जी, कपड़े की दुकानें व वार्ड कार्यालय जले.
  • जान बचाने के प्रयास में एक फायरमैन, गार्ड शहीद.
  • आग बुझाने में जुटीं शहर की सभी दमकल गाड़ियां.

महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक बाजार परिसर में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लगने से एक फायरमैन और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल लोगों को इलाज के लिए कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. 

एक अधिकारी ने बताया कि गामदेवी बाजार परिसर में सब्जी और कपड़ों की दुकाने हैं. यहां तड़के सुबह 3 बजकर 45 मिनट पर आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि  'ब्रिगेड कॉल' (अधिकतम दमकल संसाधनों की आवश्यकता वाली स्थिति) घोषित की गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुकानों से उठती विशाल लपटों और घने धुएं से इलाके में दहशत फैल गई. 

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हादस में एक फायरमैन की हुई मौत

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशांत रोडे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस घटना में एक फायरमैन और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई. वहीं, क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (RDMC) के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि इस घटना में दो फायरमैन झुलस गए हैं. ये दोनों लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए आग बुझाने और लोगों को बचाने में लगे थे. उन्होंने बताया कि आग इतनी विकराल थी कि इसने बाजार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया. यहां कपड़ों की दुकानें, सब्जी और फल का बाजार था. आग ने पूरे मार्केट कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कपड़ों की अनगिनत दुकानें और सब्जी-फल मंडी जलकर खाक हो गए हैं. 

आग बुझाने में जुटे शहरभर के सभी दमकल वाहन

इसके अलावा यहां स्थानीय नगरपालिका के एक वार्ड का कार्यालय भी है, जो आग की चपेट में आ गया और उसे भी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने बताया, 'आग बृहस्पतिवार तड़के लगी और इस पर काबू पाने के लिए अभियान जारी है. शहरभर के सभी दमकल वाहनों और RDMC टीम को आग बुझाने के काम में लगाया गया है.' अधिकारियों ने बताया कि दुकानों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील कपड़ों का भंडार होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है.

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Published at : 21 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
FIRE Thane MAHARASHTRA
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