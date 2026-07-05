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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: वसई में आफत की बारिश! पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 20 साल के मजदूर की मौत

Maharashtra News: वसई में आफत की बारिश! पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 20 साल के मजदूर की मौत

Maharashtra News In Hindi: वसई के सुरक्षा स्मार्ट सिटी परिसर के गड्ढे में डूबने से 20 वर्षीय मजदूर सुमित मंडल की मौत हो गई. उच्चदाब टावर के लिए खोदे गए बारिश से भरे गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हुई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र के वसई पूर्व के मधुबन स्थित सुरक्षा स्मार्ट सिटी परिसर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां लगातार हो रही बारिश से पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 20 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई.

मृतक की पहचान सुमित कुमार सुरेश मंडल (20) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला था. वह सुरक्षा स्मार्ट सिटी परिसर में उच्चदाब बिजली टावर लगाने के काम पर तैनात था. 

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बारिश से भरा था गड्ढा

एमएसईबी (MSEB) की डीसीएल कंपनी की ओर से उच्चदाब टावर लगाने के लिए खोदा गया गड्ढा लगातार बारिश के कारण पानी से भर गया था. काम के दौरान सुमित मंडल इसी गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक के बड़े भाई रितेश कुमार सुरेश मंडल (24) ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुमित संबंधित कंपनी की साइट पर मजदूर के रूप में कार्यरत था.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. परिवार वाले बेहद सदमे में हैं. मृतक की मौत से पूरा परिवार टूट गया है. 

बिहार के भागलपुर से आए मजदूरों का कहना है कि काम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. कई लोगों ने निर्माण कंपनियों की लापरवाही पर सवाल उठाए. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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