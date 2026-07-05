Maharashtra News: वसई में आफत की बारिश! पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 20 साल के मजदूर की मौत

महाराष्ट्र के वसई पूर्व के मधुबन स्थित सुरक्षा स्मार्ट सिटी परिसर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां लगातार हो रही बारिश से पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 20 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई.

मृतक की पहचान सुमित कुमार सुरेश मंडल (20) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला था. वह सुरक्षा स्मार्ट सिटी परिसर में उच्चदाब बिजली टावर लगाने के काम पर तैनात था.

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बारिश से भरा था गड्ढा

एमएसईबी (MSEB) की डीसीएल कंपनी की ओर से उच्चदाब टावर लगाने के लिए खोदा गया गड्ढा लगातार बारिश के कारण पानी से भर गया था. काम के दौरान सुमित मंडल इसी गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक के बड़े भाई रितेश कुमार सुरेश मंडल (24) ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुमित संबंधित कंपनी की साइट पर मजदूर के रूप में कार्यरत था.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. परिवार वाले बेहद सदमे में हैं. मृतक की मौत से पूरा परिवार टूट गया है.

बिहार के भागलपुर से आए मजदूरों का कहना है कि काम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. कई लोगों ने निर्माण कंपनियों की लापरवाही पर सवाल उठाए. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

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