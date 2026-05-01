हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Day: मराठी भाषा की सख्ती पर उत्तर भारतीयों का अनोखा जवाब, मराठी महिलाओं को बांटी सिलाई मशीनें

Maharashtra Day: मराठी भाषा की सख्ती पर उत्तर भारतीयों का अनोखा जवाब, मराठी महिलाओं को बांटी सिलाई मशीनें

Mumbai News in Hindi: कार्यक्रम के दौरान उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर.एन. सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र ने उत्तर भारतीयों को मान-सम्मान और रोजगार दिया है, इस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 01 May 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र स्थापना दिवस (Maharashtra Day) के मौके पर राज्य में एक बार फिर 'मराठी भाषा की सख्ती' का मुद्दा गरमा गया है. महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि राज्य में कारोबार करने वाले, ऑटो और टैक्सी चलाने वाले हर व्यक्ति को मराठी भाषा आनी ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस भाषाई सख्ती और राजनीतिक बयानबाजी के बीच 'उत्तर भारतीय समाज' ने बेहद सकारात्मक और अनोखा जवाब दिया है. मुंबई में उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े संगठन 'उत्तर भारतीय संघ' ने मराठी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीनें बांटी हैं और मराठी सीखने का चैलेंज भी स्वीकार कर लिया है.

'चैलेंज मंजूर, 15 अगस्त तक सीखेंगे बेसिक मराठी'

उत्तर भारतीय संघ के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने भाषा विवाद पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा, "अगर उत्तर भारतीय यहां आकर संघर्ष कर सकता है, तो उसके लिए मराठी सीखना कोई कठिन काम नहीं है. हम मराठी भाषा सीखने का चैलेंज स्वीकार करते हैं." उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त तक उत्तर भारतीय बेसिक बोलचाल की मराठी सीख लेंगे. कृपाशंकर सिंह ने वादा किया कि अगले महाराष्ट्र दिवस पर यूपी का ऑटो वाला भी सबके साथ महाराष्ट्र का राजकीय गीत गाएगा.

तरबूज से मौत मामले में बड़ा खुलासा! दिमाग-दिल और आंतें हो गई थीं हरी, जहर दिए जाने की आशंका

मराठी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल

कार्यक्रम के दौरान उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर.एन. सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र ने उत्तर भारतीयों को मान-सम्मान और रोजगार दिया है, इस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा, "मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यहां की आत्मा है और हमें इस पर गर्व है. 'जय महाराष्ट्र' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे दिल से निकली भावना है. हमारी महाराष्ट्र की बहनें सशक्त और स्वावलंबी बनें, इसलिए संघ की तरफ से जरूरतमंद मराठी बहनों को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें."

उत्तर भारतीय संघ खुद सिखाएगा मराठी

मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर उत्तर भारतीय संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है. संघ द्वारा संचालित संस्थानों में अब मराठी सीखने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (Special Training Program) आयोजित किए जाएंगे.

संतोष सिंह ने स्पष्ट किया कि मराठी हमारे संतों और छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है. मुंबई में रहने और रोजगार करने वाले सभी उत्तर भारतीयों को इसे सीखने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के जो नेता मराठी आने की बात कह रहे हैं, वे अपनी जगह सही हैं; थोड़ी बोलचाल की भाषा सीखने से समाज में अपनापन और बढ़ता है.

CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 01 May 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Day MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Day: मराठी भाषा की सख्ती पर उत्तर भारतीयों का अनोखा जवाब, मराठी महिलाओं को बांटी सिलाई मशीनें
मराठी भाषा की सख्ती पर उत्तर भारतीयों का अनोखा जवाब, मराठी महिलाओं को बांटी सिलाई मशीनें
महाराष्ट्र
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
महाराष्ट्र
तरबूज से मौत मामले में बड़ा खुलासा! दिमाग-दिल और आंतें हो गई थीं हरी, जहर दिए जाने की आशंका
तरबूज से मौत मामले में बड़ा खुलासा! दिमाग-दिल और आंतें हो गई थीं हरी, जहर दिए जाने की आशंका
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अलग राज्य 'विदर्भ' की मांग तेज, विधानभवन के सामने काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोग
महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अलग राज्य 'विदर्भ' की मांग तेज, विधानभवन के सामने काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोग
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर हमले की तैयारी! अमेरिका तैनात करेगा 'Dark Eagle' हाइपरसोनिक मिसाइल! | Trump
Iran US War: Trump के हाथ में Assault Rifle और Iran को सीधी धमकी!| IRGC | Abbas Araghchi | Mojtaba
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: EC ने दी सफाई, 'EVM नहीं, पोस्टल बैलेट का काम था!
Breaking News | Kolkata High Tension: TMC का स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरा! 4 मई से पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा!
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: दीदी का पारा हाई, BJP-TMC गुस्से से लाल! | EC | Bhawanipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
शादी का झांसा और..., मोहम्मद शमी के भाई पर धोखेबाजी के संगीन आरोप, लड़की ने किया बड़ा खुलासा
शादी का झांसा और..., मोहम्मद शमी के भाई पर धोखेबाजी के संगीन आरोप, लड़की ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
बिहार
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
ट्रेंडिंग
Viral Video: सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget