महाराष्ट्र: माओवादियों का सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेटर, मास सरेंडर की जताई इच्छा

माओवादियों की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी यानी 'MCC जोन' कमेटी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को एक लेटर लिखा है. इस लेटर में, उन्होंने अपने दो सीनियर साथियों, महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति और छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले सतीश के नक्शेकदम पर चलते हुए सरेंडर करने की इच्छा जताई है. MMC जोन के सभी माओवादी सब मिलकर सरेंडर करेंगे. हालांकि, MMC जोन के माओवादियों ने इस लेटर के जरिए एक-दूसरे से बात करने के लिए 15 फरवरी, 2026 की डेडलाइन मांगी है.

सुरक्षा बलों और मीडिया के लिए माओवादियों की रिक्वेस्ट

इस डेडलाइन तक सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन नहीं किए जाने चाहिए. माओवादियों ने इस लेटर के ज़रिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों मुख्यमंत्रियों से कुछ दिनों के लिए न्यूज़ नेटवर्क बंद करने की रिक्वेस्ट की है. माओवादियों का PLGA हफ़्ता जल्द ही आने वाला है. उस दौरान, सिक्योरिटी फोर्स से रिक्वेस्ट करते हुए कि इस साल माओवादियों के खिलाफ सालाना ऑपरेशन न करें, माओवादियों ने इस लेटर के ज़रिए भरोसा दिलाया है कि वे इस साल PLGA वीक भी नहीं मनाएंगे...

मास सरेंडर की तैयारी और केंद्र सरकार की डेडलाइन

माओवादियों ने इस लेटर में यह भी कहा है कि वे जल्द ही एक और लेटर भेजकर मास सरेंडर की तारीख का ऐलान करेंगे. हालांकि 15 फरवरी, 2026 की डेडलाइन लंबी लगती है, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा माओवादी-मुक्त भारत के लिए तय की गई 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन के अंदर है. इसलिए, अगर तीनों राज्यों की सरकारें MMC जोन में माओवादियों को इतना समय देती हैं, तो माओवादियों ने एक बड़ा मास सरेंडर करने की इच्छा जताई है.