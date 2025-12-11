Maharashtra Weather News: महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में ठंड का जोर अच्छा खासा बढ़ गया है. बढ़ती ठंड से नागरिकों को ठंड लग रही है. राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान का पारा 7 से 10 डिग्री तक गिर गया है. उत्तरी राज्यों में ठंडी हवाओं के प्रवाह के बढ़ने से महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में ठंड बहुत बढ़ जाएगी.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 11 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट का अनुमान जताया है. अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान का पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने का आह्वान किया है.

मुंबई-कोंकण में तापमान में गिरावट

10 दिसंबर को मुंबई और उपनगरों में तापमान में गिरावट आएगी. सुबह-शाम ठंड का एहसास अधिक होगा. मुंबई में न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री तक गिरने की संभावना है. कोंकण में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है.

पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड

पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र में ठंड की लहर और तेज होगी. पुणे में 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जाएगा और अगले दो दिनों में यह 7 डिग्री तक पहुंच सकता है. पुणे और सोलापुर जिलों के लिए आईएमडी ने 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए नागरिकों को गर्म कपड़े तैयार रखने की सलाह दी है.

उत्तर महाराष्ट्र में ठंड

नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और अहिल्यानगर जिलों में तापमान में भारी गिरावट आने की उम्मीद है. नासिक में पारा 7 डिग्री तक और जलगांव में 6 डिग्री तक जाने का अनुमान है. राज्य के सबसे ठंडे जिलों में से एक बनने की संभावना जलगांव पर है.

मराठवाड़ा में सुबह की ठंड के साथ दोपहर की तेज धूप का अनुभव जारी रहेगा. छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड और परभणी जिलों के लिए 10 दिसंबर को 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

विदर्भ में ठंड की लहर थोड़ी कम हुई

विदर्भ में यवतमाल, गोंदिया और नागपुर में ठंड का जोर महसूस किया गया, लेकिन 10 दिसंबर को ठंड की लहर नहीं दिखेगी. नागपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अमरावती में 11 डिग्री तक रहने की संभावना है.





प्रशासन का नागरिकों को सतर्क रहने का इशारा

11 दिसंबर तक ठंड का इशारा जारी रहने से प्रशासन ने विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों से गर्म कपड़ों का उपयोग करने का आह्वान किया है. सुबह और देर रात बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. राज्य भर में तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण ठंड का असर हर जगह महसूस होने लगा है.