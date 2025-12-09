Pune: चलो, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं... बहाने से कमरे पर ले गया शख्स, नाबालिग लड़की का किया रेप

Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके से एक शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया. यह घटना 4 दिसंबर को हुई. घटना की सूचना लड़की ने अपने परिवार को दी, जिसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से पुणे में हड़कंप मच गया है.

स्कूल की बजाय कमरे पर ले गया आरोपी

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान मुनाकिब नासिर अंसारी के रूप में हुई है. वह एक कॉलेज स्टूडेंट है. उसकी और पीड़िता की पहचान कुछ दिन पहले एक बस स्टॉप पर हुई थी. 4 दिसंबर को उसने उसे "स्कूल छोड़ देता हूं" कहकर विश्वास में लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठाया. लेकिन लड़की को स्कूल ले जाने की बजाय, आरोपी उसे एक कमरे में ले गया, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया.

पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार किया

रेप के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को सब कुछ बताया. परिवार बिना किसी देरी के तुरंत विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन गया और आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में विश्रांतवाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना से इलाके में चिंता का माहौल बन गया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

