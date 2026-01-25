एक्सप्लोरर
'मुंब्रा, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश को हरा...', सहर शेख के सपोर्ट में AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान
Maharashtra News: एआईआईएम पार्षद सहर शेख के बयान का समर्थन करते हुए वारिस पठान ने कहा कि मुंब्रा और महाराष्ट्र क्या पूरे देश में हरा रंग होगा, क्योंकि हमारी पार्टी का झंडा हरा ही है.
महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. उनके मुंब्रा को हरा करने वाले बयान पर सियासत तेज होती जा रही है. इम्तियाज जलील के बाद अब एआईएमआईएम के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इसका समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है.
वारिस पठान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "हम सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हरा रंग देंगे. हमारी पार्टी के झंडे का रंग ही हरा है. और कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का झंडा पूरे देश में लहराए. इसमें गलत क्या है?"
