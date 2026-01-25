Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक वारदात सामने आई है. वाडेबोल्हाई इलाके में चरित्र पर शक और पत्नी के दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के गुस्से में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मृत महिला की पहचान 19 साल की नम्रता व्हटकर के रूप में हुई है. वहीं आरोपी पति का नाम शैलेंद्र प्रकाश व्हटकर (30 साल) है, जो बकोरी गांव का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

लिव-इन रिलेशनशिप से बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, नम्रता और शैलेंद्र की शादी दो साल पहले हुई थी. करीब छह महीने पहले नम्रता की पहचान शाहरुख दस्तगीर पठाण नाम के युवक से हुई, जो एक निजी कंपनी में काम करता है. दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे नजदीकी में बदल गई. जब इस बात की जानकारी पति शैलेंद्र को लगी, तो पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे.

लगातार विवाद से परेशान होकर नम्रता पिछले दो महीनों से अपने पति का घर छोड़कर शाहरुख के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. हालांकि, उसके सोने के गहने पति के पास ही थे, जिन्हें वापस लेने के लिए उसने पति से संपर्क किया था.

गहनों के बहाने बुलाकर किया हमला

22 जनवरी की रात शैलेंद्र ने गहने लौटाने के बहाने नम्रता को वाडेबोल्हाई बुलाया. नम्रता अपने प्रेमी शाहरुख और उसके दोस्त के साथ वहां पहुंची. आरोपी ने नम्रता को अकेले मिलने के लिए कहा और मौके पर चाकू से उसके गले और चेहरे पर कई वार कर दिए.

नम्रता की चीखें सुनकर शाहरुख मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. गंभीर रूप से घायल नम्रता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लोणीकंद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है.