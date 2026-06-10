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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: प्यार में अंधी पत्नी! प्रेमी को 3 लाख की सुपारी देकर रची पति के कत्ल की साजिश

Maharashtra News: प्यार में अंधी पत्नी! प्रेमी को 3 लाख की सुपारी देकर रची पति के कत्ल की साजिश

Satara Murder Case: महाराष्ट्र के सातारा में एक युवक की हत्या मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी ने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 12:32 AM (IST)
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Maharashtra Contract Killing Case: महाराष्ट्र के सातारा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी और उसके साथियों की मदद से हत्या करवा दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पत्नी ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर को पति की हर गतिविधि की जानकारी दी थी.

मृतक लक्ष्मण मंडले जल संरक्षण विभाग में अभियंता थे और ठाणे जिले में तैनात थे. उनकी 6 जून की सुबह कराड में कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पहले पत्नी सारिका मंडले और उसके भाई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ.

क्या है हत्या की वजह?

पुलिस जांच में सामने आया कि सारिका मंडले के 2023 से 25 साल का प्रथमेश थोरात के साथ प्रेम संबंध थे. बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एक कपड़े की दुकान में हुई थी, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी.

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जांच के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इसी दौरान सारिका ने अपने प्रेमी प्रथमेश थोरात को पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपये की सुपारी दी. प्रथमेश ने अपने साथी आकाश होनसुरे की मदद से इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई.

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, 5 जून की रात लक्ष्मण मंडले ने अपनी पत्नी को बताया था कि वह ठाणे से कराड आ रहे हैं. इसके बाद सारिका लगातार उनसे संपर्क में रही और उनकी लोकेशन तथा गतिविधियों की जानकारी ली. इसके बाद यह सारी जानकारी उसने अपने प्रेमी को दी.

जब लक्ष्मण मंडले कोल्हापुर नाका क्षेत्र में उतरकर पैदल घर की ओर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनका पीछा किया और कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रेमी प्रथमेश थोरात और उसके साथी आकाश होनसुरे को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में अब तक पत्नी, उसके भाई समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

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Published at : 10 Jun 2026 12:32 AM (IST)
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