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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: अटल सेतु से छलांग लगाने वाला युवक अब तक लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

Maharashtra: अटल सेतु से छलांग लगाने वाला युवक अब तक लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

Atal Setu Incident: नवी मुंबई के अटल सेतु से समुद्र में छलांग लगाने वाले 28 साल के युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 11:43 AM (IST)
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Atal Setu Suicide Case: अटल सेतु से समुद्र में छलांग लगाने वाले एक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. नवी मुंबई के अटल सेतु पुल से रविवार (7 जून) देर रात एक युवक ने समुद्र में छलांग लगा दी थी. पुणे जिले के शिरूर तालुका का रहने वाले युवक की पहचान प्रतीक सुभाष रासकर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 28 साल है. 

प्रतीक शेयर मार्केट से जुड़े प्रशिक्षण और क्लासेस का काम करता था. घटना से पहले उसने परिवार को बताया था कि वह बाहर खाना खाने जा रहा है. इसके बाद वह अपनी कार लेकर अटल सेतु पहुंचा और समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक उसका शव बरामद नहीं हो सका है.

आखिर क्या हुआ उस रात?

जानकारी के मुताबिक, 7 जून की रात प्रतीक अपनी कार से अटल सेतु पहुंचा. बताया जा रहा है कि रात करीब 1:29 बजे उसने पुल से समुद्र में छलांग लगा दी. घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही उलवे पुलिस ने तुरंत समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. दिनभर चले अभियान के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल सका. परिवार में चिंता का माहौल है और परिजन लगातार उसकी तलाश की जानकारी ले रहे हैं.

पुलिस ने प्रतीक का हुलिया भी जारी किया है. उसका रंग गोरा, कद लगभग 5 फीट 10 इंच, शरीर मजबूत, बाल काले और आंखें काली और थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी-मूंछ है. घटना के समय उसने सफेद रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत उलवे पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.

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Published at : 09 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Suicide Case Navi Mumbai News MAHARASHTRA NEWS
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