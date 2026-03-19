Maharashtra: छठी के छात्रों से चेक कराए 10वीं के पेपर! स्कूल प्रशासन का इनकार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सातारा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि फलटण तालुका के विडनी स्थित उत्तरेश्वर हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में दसवीं क्लास के छात्रों के पेपर छठी क्लास के छात्र से चेक करवाए गए. इस घटना ने न केवल स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

स्कूल प्रशासन ने साफ इनकार किया

मामले में संबंधित शिक्षक का नाम वैभव शेंडे बताया जा रहा है, हालांकि स्कूल प्रशासन ने इस तरह की किसी भी घटना से साफ इनकार किया है. बावजूद इसके, इस घटना की चर्चा तेजी से फैल रही है और अभिभावकों के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है. उनका कहना है कि अगर इस तरह की लापरवाही होती रही, तो बच्चों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

शिक्षक और शिकायतकर्ता दोनों को ही समान नोटिस भेजा

इस पूरे मामले को और ज्यादा विवादित तब बना दिया गया, जब घटना का खुलासा करने वाले शिकायतकर्ता को ही संस्थान की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, पेपर जांचने वाले शिक्षक और शिकायतकर्ता दोनों को ही समान नोटिस भेजा गया है. इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सच्चाई सामने लाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है.

फिलहाल यह मामला शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. लोगों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे.

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