Maharashtra Results 2026: बीएमसी के शुरुआती रुझानों से मिल रहे ये पांच संकेत, असफल हो गए खास प्रयोग?
Maharashtra Results 2026: बीएमसी के शुरुआती रुझानों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान कुछ प्रयोग किए गए जो असफल हो गए.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति सबसे आगे दिख रही है. वहीं शिवसेना यूबीटी नीत ठाकरे बंधुओं का मोर्चा दूसरे नंबर पर है.
समाचार लिखे जाने तक बीजेपी 102, शिवसेना यूबीटी 63, कांग्रेस 9 और अन्य 6 सीटों पर आगे थे. इन रुझानों से पांच बातें खास निकल कर सामने आईं हैं.
सबसे पहली बात तो यह कि ठाकरे बंधुओं की एकजुटता काम नहीं आई. परिणामों से स्पष्ट है कि ठाकरे बंधुओं का अलायंस मजबूत तरीके से जमीन पर उतर नहीं पाया.
एआईएमआईएम समेत कई दलों की ओर से मुस्लिम, बुर्का, हिजाब के मुद्दे भी उठाए गए थे. हालांकि वह भी नहीं चले और मानखुर्द सरीखे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी के प्रत्याशई ने जीता हासिल की.
बीएमसी चुनाव में हिन्दुत्व की लहर तो चली लेकिन वह नहीं जिसका दावा ठाकरे बंधु करते रहे. बल्कि ये लहर बीजेपी के पक्ष में चलती दिखी.
रुझानों से यह लगभग स्पष्ट है कि बीएमसी में करीब ढाई दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में स्थानीय निकाय की सरकार बनेगी.
पांचवी बात- सियासी तौर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का कद और ज्यादा मजबूत हुआ है.
