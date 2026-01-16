BMC Election 2026: बीएमसी में जीते ये मुस्लिम उम्मीदवार,

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मंबई महानगर पालिका में कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है. इसमें शिवसेना यूबीटी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रत्याशी शामिल हैं.

मतगणना में अलग-अलग वार्डों से उम्मीदवारों के नतीजे सामने आए हैं. वार्ड नंबर 201 से इरम सिद्दीकी ने जीत दर्ज की है. वार्ड 124 में यूबीटी की उम्मीदवार सकीना शेख विजयी रहीं. वार्ड 165 से कांग्रेस प्रत्याशी अशरफ आजमी ने बाजी मारी. वहीं वार्ड 135 में एमआईएम के इरशाद खान ने जीत हासिल की. इसके अलावा AIMIM की ओर से वार्ड 134 में महजबीन अतीक अहमद और वार्ड 145 में खैरुनिसा हुसैन ने जीत दर्ज की है.