'मराठी मानुष की नहीं रुकेगी लड़ाई', महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के रिजल्ट पर बोले राज ठाकरे

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. अपने संदेश की शुरूआत में उन्होंने 'सस्नेह जय महाराष्ट्र' से की और मनसे व शिवसेना के सभी निर्वाचित नगरसेवकों को दिल से बधाई दी.

मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था. अपार धनशक्ति और सत्ता की ताकत के सामने शिवशक्ति की यह लड़ाई थी. लेकिन ऐसी कठिन लड़ाई में भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जबरदस्त संघर्ष किया. वह काबिल-ए-तारीफ है. उनके इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए. उतनी कम है.

हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, इसका दुःख जरूर है. लेकिन हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं. हमारे जो नगरसेवक चुने गए हैं, वे अपने-अपने क्षेत्रों में सत्ताधारियों के लिए मजबूत चुनौती साबित होंगे. अगर मराठी मानुष के खिलाफ कुछ भी होता दिखा, तो वे निश्चित रूप से सत्ताधारियों को जवाब देंगे.

मराठी मानुष और भाषा की है हमारी लड़ाई- राज ठाकरे

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मराठी मानुष की है, मराठी भाषा की है, मराठी अस्मिता की है और एक समृद्ध महाराष्ट्र के लिए है. यही लड़ाई हमारा अस्तित्व है. ऐसी लड़ाइयां दीर्घकालीन होती हैं और इसका भान आप सभी को है. क्या चूक हुई, क्या रह गया, कहां कमी रह गई और आगे क्या करना होगा. इसका विश्लेषण और उस पर कार्रवाई हम सब मिलकर जरूर करेंगे.

मराठी मानुष को दबाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे सत्ताधारी

उन्होंने कहा कि आपको यह बताने की वास्तव में जरूरत नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूं कि चाहे एमएमआर क्षेत्र हो या पूरा राज्य. सत्ताधारी और उनके संरक्षण में रहने वाले लोग मराठी मानुष को दबाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे. इसलिए हमें मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़ा रहना है. चुनाव आते-जाते रहेंगे, लेकिन यह कभी नहीं भूलना है कि हमारी सांस मराठी है. जल्द ही मुलाकात होगी, फिर से काम में जुटते हैं और नए सिरे से अपने पक्ष और संगठन का निर्माण करें.

ये भी पढ़िए- 50 'सुपर' ड्रोन से होगी बिहार की निगरानी, सभी थानों की CCTV से सर्विलांस की योजना