हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: कारखाने में विस्फोट हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 19 लोगों की गई जान

Nagpur News: कारखाने में विस्फोट हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 19 लोगों की गई जान

Nagpur News In Hindi: नागपुर में रविवार (1 मार्च) को कारखाने में धमाका हो गया था. जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी. अब मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार (1 मार्च) को भयंकर विस्फोट हो गया. इस विस्फोट में 15 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी.जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था. 

वहीं अब कारखाने में विस्फोट की घटना में एक और व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घायल हुए 23 अन्य कर्मियों का यहां एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 19

उन्होंने बताया कि रविवार को ‘एसबीएल एनर्जी लिमिटेड’ में हुए विस्फोट में एक और मजदूर की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 19 हो गई. नागपुर के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में रविवार की घटना पर विचार-विमर्श किया गया और स्थिति का जायजा लिया गया.

9 निदेशकों को किया गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ‘एसबीएल एनर्जी लिमिटेड’ के नौ निदेशकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि कलमेश्वर पुलिस ने कंपनी के 21 निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया.

इस वजह से हुआ यह भीषण धमाका

कटोल तहसील के राउलगांव में खनन और औद्योगिक विस्फोटक निर्माता कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की डेटोनेटर पैकिंग इकाई में रविवार को यह भीषण विस्फोट हुआ.

पुलिस के अनुसार, शवों के बुरी तरह जल जाने के कारण उनकी पहचान करना असंभव था और मृतकों की पहचान करने के मकसद से डीएनए परीक्षण के लिए परिवार के सदस्यों के नमूने लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोट के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए हैं.

Published at : 02 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
