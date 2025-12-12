Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से एक दुखद घटना सामने आई है, यहां झाड़ू लगाते समय पानी की टंकी में गिरने से एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. कल (गुरुवार, 11 तारीख) शाम के समय यह घटना हुई, ऐसी जानकारी सामने आई है. इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के अग्निशमन दल ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई. साथ ही महिला के शव को टंकी से बाहर निकाला.

बता दें कि 46 साल की आशाबाई ढोणे मृत महिला का नाम है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना पिंपरी चिंचवड शहर के डुडूलगांव इलाके में यशदा स्प्लेंडर पार्क सोसाइटी में हुई. शाम के समय आशाबाई पार्किंग क्षेत्र में झाड़ू लगा रही थीं. उसी समय वह नीचे टंकी में गिर गईं.

पानी की टंकी पर नहीं था ढक्कन

इस बीच झाड़ू लगाते समय आशाबाई पानी की टंकी के पास गईं. पानी की टंकी पर ढक्कन नहीं था. आशाबाई टंकी के पास झाड़ू लेकर खड़ी थीं. अचानक उनका एक पैर टंकी में चला गया, वे सीधे नीचे गिर गईं. पानी से भरी टंकी में गिरने से आशाताई की दम घुटने से मौत हो गई. उन्होंने मदद के लिए पुकारा. लेकिन मदद मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के अग्निशमन दल ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई. साथ ही आशाबाई के शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला. साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. इस घटना के बाद ढोणे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है.

अग्निशमन दल को घटना की सूचना दी गई

इस चौंकाने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. सफाई करने वाली इस महिला की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो जाने पर दुख व्यक्त किया जा रहा है. यह घटना डुडुलगांव के वहिलेनगर में हुई है. ढोणे यशदा स्प्लेंडर पार्क की इमारत में सफाई का काम करने आती थीं.

गुरुवार दोपहर को हमेशा की तरह सफाई का काम करते समय वह पानी की टंकी में गिर गईं. कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, तभी ढोणे को पानी में गिरा हुआ देखा गया. तुरंत अग्निशमन दल को इसकी सूचना दी गई. अग्निशमन दल के जवान मौके पर पहुंचे और ढोणे को बाहर निकाला.