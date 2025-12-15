Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर तालुका के मालशिरस में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, यहां एक महिला के पहले बॉयफ्रेंड ने दूसरे से शादी करने पर गुस्सा होकर उसके पति के सिर पर कोयते से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस घटना में दीपक गोरख जगताप की दुखद मौत हो गई है. जबकि आरोपी सुशांत संदीप मापारी फरार है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है.

क्या है पूरा मामला?

इस घटना के बारे में जेजुरी पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, पुरंदर तालुका के राजेवाड़ी निवासी मृतक दीपक जगताप ने वाघापुर (ता. पुरंदर) की पायल अमोल कांबले से एक महीने पहले लव मैरिज की थी. मृतक दीपक जगताप उरुली कांचन में एक निजी गैरेज में नौकरी करता था. शादी के बाद छह दिन बाद वह नौकरी के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ उरुली कांचन में रहने चला गया.

महीने भर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पायल का बॉयफ्रेंड सुशांत मापारी उन दोनों के मोबाइल पर फोन और व्हाट्सएप कॉल करके कहता था कि मैं पायल से शादी करने वाला था. तुमने दोनों ने शादी क्यों की? ऐसा कहते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था. इस बारे में मृतक दीपक ने अपने घर वालों को जानकारी दी थी. हालांकि, 13 दिसंबर को मृतक दीपक पायल के साथ राजेवाड़ी गया था. पायल को घर छोड़कर सुशांत मापारी लगातार कॉल कर रहा था कि पायल का मोबाइल मेरे पास है, उसे ले जाओ. साथ ही शादी के विवाद को सुलझा लेंगे, ऐसा कहते हुए वह उससे मिलने गया, ऐसा कहकर मालशिरस गया.

दीपक का खून से लथपथ शव मिला

मालशिरस गांव की सीमा में रामकाठी शिवारा में उसने दीपक को बुलाया. इसी जगह पर आरोपी ने दीपक के सिर और गर्दन पर धारदार कोयते से वार कर उसकी हत्या कर दी और कोयता वहीं छोड़कर आरोपी फरार हो गया. दीपक जगताप घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल बंद था, इसलिए रिश्तेदारों ने खोजबीन की तो माळशिरस गांव के रामकाठी शिवारा में दीपक का खून से लथपथ शव मिला.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

