हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, रेप के बाद पत्थर से कुचला सिर, 24 साल का युवक अरेस्ट

Maharashtra: 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, रेप के बाद पत्थर से कुचला सिर, 24 साल का युवक अरेस्ट

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, यहां एक 24 साल के लड़के ने 3 साल की लड़की के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव में तीन साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना सामने आई थी. 16 नवंबर को गांव के 24 साल के विजय संजय खैरनर ने इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसका सिर पत्थर से कुचलकर अमानवीय तरीके से हत्या कर दी थी. इस मामले की पुलिस जांच पूरी कर ली गई है और केवल 23 दिनों में 425 पन्नों का आरोप पत्र मालेगांव के जिला अपर सत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है. साथ ही इस मामले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

केवल 23 दिनों में  425 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले की पुलिस जांच पूरी कर ली गई है और केवल 23 दिनों में  425 पन्नों का आरोप पत्र मालेगांव के जिला अपर सत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है. आज फिर से आरोपी को मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल गैजेट निकालकर वरिष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम की नियुक्ति की है, इसलिए वे जल्द ही पेश होंगे और अगली सुनवाई करेंगे.

हालांकि, आरोपी की ओर से गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए एक याचिका दायर की गई है. उस संबंध में अदालत में पहले उस याचिका पर सुनवाई होगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस होने के कारण इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द होगी. कुल मिलाकर, इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस दरिंदे को फांसी की सजा मिले, ऐसी मांग नागरिकों ने की है.

आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई

16 नवंबर को गांव के 24 साल विजय संजय खैरनर ने इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसका सिर पत्थर से कुचलकर अमानवीय तरीके से हत्या कर दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही मालेगांव तालुका पुलिस ने विजय खैरनार को हिरासत में ले लिया था. इस घटना के बाद महाराष्ट्र में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है.

इस बीच डोंगराले की नाबालिग लड़की के साथ हुए अमानवीय अत्याचार का गंभीर संज्ञान लेते हुए, परिवार को मनोबल योजना के तहत 10 लाख रुपये की मदद दी गई है, ऐसी जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी है. इस अमानवीय कृत्य के विरोध में जगह-जगह मोर्चे निकाले गए थे. साथ ही इस मामले के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है.

और पढ़ें
Published at : 15 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Rape MAHARASHTRA NEWS Malegaon News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: कोहरे की चादर में दिल्ली, इंडिगो-स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी
कोहरे की चादर में दिल्ली, इंडिगो-स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
Advertisement

वीडियोज

₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: कोहरे की चादर में दिल्ली, इंडिगो-स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी
कोहरे की चादर में दिल्ली, इंडिगो-स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
यूटिलिटी
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget