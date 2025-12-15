Maharashtra: 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, रेप के बाद पत्थर से कुचला सिर, 24 साल का युवक अरेस्ट

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव में तीन साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना सामने आई थी. 16 नवंबर को गांव के 24 साल के विजय संजय खैरनर ने इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसका सिर पत्थर से कुचलकर अमानवीय तरीके से हत्या कर दी थी. इस मामले की पुलिस जांच पूरी कर ली गई है और केवल 23 दिनों में 425 पन्नों का आरोप पत्र मालेगांव के जिला अपर सत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है. साथ ही इस मामले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

केवल 23 दिनों में 425 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले की पुलिस जांच पूरी कर ली गई है और केवल 23 दिनों में 425 पन्नों का आरोप पत्र मालेगांव के जिला अपर सत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है. आज फिर से आरोपी को मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल गैजेट निकालकर वरिष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम की नियुक्ति की है, इसलिए वे जल्द ही पेश होंगे और अगली सुनवाई करेंगे.

हालांकि, आरोपी की ओर से गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए एक याचिका दायर की गई है. उस संबंध में अदालत में पहले उस याचिका पर सुनवाई होगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस होने के कारण इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द होगी. कुल मिलाकर, इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस दरिंदे को फांसी की सजा मिले, ऐसी मांग नागरिकों ने की है.

आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई

16 नवंबर को गांव के 24 साल विजय संजय खैरनर ने इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसका सिर पत्थर से कुचलकर अमानवीय तरीके से हत्या कर दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही मालेगांव तालुका पुलिस ने विजय खैरनार को हिरासत में ले लिया था. इस घटना के बाद महाराष्ट्र में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है.

इस बीच डोंगराले की नाबालिग लड़की के साथ हुए अमानवीय अत्याचार का गंभीर संज्ञान लेते हुए, परिवार को मनोबल योजना के तहत 10 लाख रुपये की मदद दी गई है, ऐसी जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी है. इस अमानवीय कृत्य के विरोध में जगह-जगह मोर्चे निकाले गए थे. साथ ही इस मामले के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है.