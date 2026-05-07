Maharashtra News: पत्नी के छोड़कर जाने का खौफनाक बदला! पिता बना अपने ही बच्चों का कातिल

Pune Child Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका से एक बेहद दर्दनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद में गुस्से और मानसिक तनाव में अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी और पांच साल के बेटे को भी मारने की कोशिश की. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है.

आलेफाटा इलाके में हुई इस घटना के पुलिस ने आरोपी पिता सागर सदाशिव शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी करीब छह महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वहअपने दो छोटे बच्चों के साथ अकेला रह रहा था. इसी दौरान पारिवारिक तनाव और मानसिक चिड़चिड़ाहट के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

बच्चों को जंगल में ले जाकर किया हमला

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिता बच्चों को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया. इसके बाद वह पुणे-नासिक हाईवे के पास एक सुनसान जंगली इलाके में ले गया. वहां पहुंचकर उसने पहले अपने 5 साल के बेटे आर्यन का गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की और उसे मृत समझकर जंगल में फेंकने दिया.

पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'

इसके बाद आरोपी ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी हर्षदा का गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद बेटा आर्यन जंगल में घायल अवस्था में पाया गया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर आलेफाटा पुलिस स्टेशन ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

तमिलनाडु में सरकार गठन पर उद्धव गुट के सांसद का बड़ा बयान, 'उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि...'