महाराष्ट्र की सियासत में एक समय बेहद करीबी माने जाने वाले राज ठाकरे और संजय राउत बुधवार (3 दिसंबर) को फिर आमने-सामने आए. राज ठाकरे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत की तबीयत खराब होने के बाद उनका हालचाल जानने पहुंचे.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे अचानक उपनगर भांडुप स्थित राउत के घर पहुंचे और परिवार से लंबी बातचीत की. इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो बढ़ाई ही, साथ ही पुराने रिश्तों की गर्माहट भी एक बार फिर दिखा दी.

दो दशक बाद राउत के घर पहुंचे राज ठाकरे

राज ठाकरे और संजय राउत के रिश्ते कभी बेहद घनिष्ठ रहे हैं. लेकिन राजनीतिक रास्ते अलग होते गए और मुलाकातें भी कम होती रहीं. लगभग 20 साल बाद राज ठाकरे का राउत के घर पहुंचना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है.

विधायक सुनील राउत के मुताबिक, राज साहेब लगातार संपर्क में हैं और संजय राउत की हेल्थ को लेकर पूछताछ करते रहते हैं. आज भी वे सिर्फ परिवार का हाल जानने आए थे.

देवेंद्र फडणवीस ने भी ली थी स्वास्थ्य की जानकारी

एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संजय राउत से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया था. फडणवीस और राउत की यह मुलाकात नौकरशाह राजेश नार्वेकर के बेटे की शादी में हुई.

संजय राउत की बेटी की शादी भी नार्वेकर के दूसरे बेटे से हुई है, इसलिए दोनों परिवारों के बीच निजी संबंध भी हैं. हालांकि राउत किस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

राज ठाकरे और संजय राउत की दोस्ती का पुराना इतिहास है. दोनों कई बार एक-दूसरे के राजनीतिक विचारों पर भिड़े भी, लेकिन निजी स्तर पर रिश्ते हमेशा बने रहे. लंबे वक्त बाद राज ठाकरे का सीधे घर जाकर हाल पूछना इस बात का संकेत है कि मनसे प्रमुख निजी संबंधों को लेकर आज भी संवेदनशील हैं. मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि किसी भी जरूरत पर वे पूरी तरह साथ खड़े हैं.