'तुम हमारी जाति की नहीं हो…' प्रेम विवाह के बाद बहू पर टूटे जुल्म, 8 बार कराया गया गर्भपात

Maharashtra Women Harassment: महाराष्ट्र के नाशिक से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह करने वाली एक महिला को अलग जाति का होने के कारण लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलनी पड़ी. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार किया. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बार-बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया.

इस उत्पीड़न से तंग आकर आखिरकार पीड़ित महिला ने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दी है. पुलिस ने इस मामले में म्हसरूल पुलिस स्टेशन में पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के मुताबिक, महिला ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही जाति को लेकर ताने शुरू हो गए. महिला का आरोप है कि गर्भवती होने पर ससुराल वालों ने साफ कहा "तुम हमारी जाति की नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे." पीड़िता ने शिकायत में यह भी बताया है कि ससुराल वालों द्वारा लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण उसका एक-दो बार नहीं, बल्कि आठ बार गर्भपात कराया गया.

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मानसिक अस्पताल भेजने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सास-ससुर उसे अक्सर गालियां देते थे और पागल साबित कर मानसिक अस्पताल में एडमिट कराने की धमकी देते थे. पीड़ित महिला पहले पुणे में नौकरी करती थी, लेकिन वहां की नौकरी छोड़कर जुलाई 2025 में वह नाशिक लौटी. उसके बाद ससुराल वालों द्वारा किया जा रहा यह उत्पीड़न और भी बढ़ गया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि नाशिक में अपना घर खरीदने के नाम पर उसके सोने-चांदी के गहने बेच दिए गए और बाद में दहेज के लिए भी दबाव बनाया गया. उसका कहना है कि सिर्फ जाति अलग होने के कारण उसे घर और समाज में सम्मान से जीने नहीं दिया जा रहा था.

इस गंभीर मामले में पुलिस ने पति विजय महाजन, सास निर्मला महाजन और ससुर दशरथ महाजन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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