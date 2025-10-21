हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: मीरा भाईंदर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो गुटों में झड़प, रिक्शों में की तोड़फोड़

महाराष्ट्र: मीरा भाईंदर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो गुटों में झड़प, रिक्शों में की तोड़फोड़

Maharashtra News: घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक घटना स्थल पर पहुंचे और नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और स्थिति की जानकारी ली.

By : गणेश ठाकुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 03:46 PM (IST)
महाराष्ट्र के मीरा-भाईंदर के काशीमीरा इलाके के दचकुल पाड़ा में बीती रात दो गुटों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद मंगलवार (21 अक्टूबर) की सुबह कुछ लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की खबर सामने आयी है. सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़ कर इलाके में उपद्रव मचाया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही कश्मीरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ लोग हाथों में डंडे, लोहे की रॉड और पत्थर लेकर आए और रिक्शों के शीशे तोड़ दिए. इससे स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है. इस बीच पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर उपद्रवियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी.

इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक घटना स्थल पर पहुंचे और नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और स्थिति की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. 

उन्होंने इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. फिलहाल पुलिस ने दचकुल पाड़ा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.

Published at : 21 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Mira Bhayandar MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
