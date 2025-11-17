Video: शख्स ने गधों से खिचवाई थार, ढोल-नगाड़े बजाकर शोरूम के सामने खड़ी की, जानिए विरोध की वजह

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने महिंद्रा थार गाड़ी के खराब होने से तंग आकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया कि किसान ने थार को गधों से खिंचवाया और जिस शोरूम से थार खरीदी थी, उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया. इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

शोरूम के ध्यान न देने पर गधों से खिंचवाई थार

बता दें कि ये घटना पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, किसान गणेश सांगडे ने महिंद्रा थार गाड़ी खरीदी थी, लेकिन गाड़ी में बार-बार दिक्कतें आने की वजह से वह बहुत परेशान थे. गाड़ी के कई बार खराब होने के बाद भी शोरूम ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वह काफी तंग आ गए थे और उन्होंने फिर गधों से अपनी गाड़ी को खिंचवाया और शोरूम में ले जाकर खड़ा करवा दिया.

A man purchased a Thar few days ago, but it broke down soon after.



After his complaint was ignored, he used two donkeys to tow the vehicle to the dealership.



Spirit of this man 🤡 pic.twitter.com/K18V4rFPBe — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) November 16, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि इस दौरान ढोल-नगाड़े भी बजवाए, जिसके चलते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और सभी इस प्रदर्शन को देखने लगे. कई लोगों ने तो इसका वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

विरोध प्रदर्शन देख शोरूम वाले हुए शर्मसार

वीडियो में देख सकते हैं कि गधों को रस्सी से बांधकर थार को खींचा जा रहा है और साथ ही थार के ऊपर एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है. किसान के इस विरोध प्रदर्शन के बाद शोरूम वाले शर्मसार हो गए और उसके बाद उन्होंने गाड़ी को रिपेयर करने का वादा किया और साथ ही अपनी गलती भी मानी.

गणेश सांगडे से कहा कि गाड़ी को अच्छे से रिपेयर करने के बाद ही उन्हें वापस की जाएगी. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगें के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं.