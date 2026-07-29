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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट की राहुल गांधी को नसीहत, 'RSS को कोसने की बजाय...'

उद्धव गुट की राहुल गांधी को नसीहत, 'RSS को कोसने की बजाय...'

Uddhav Thackeray Faction on Rahul Gandhi: उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि आरएसएस से हमारे पुराने संबंध रहे हैं. हम नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने सिस्टम को कैप्चर कर लिया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 04:17 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम की आत्मा को आरएसएस ने कैप्चर कर लिया. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कभी शिक्षा मंत्रालय चलाते ही नहीं थे जो संगठन इसे चलाता है, वो आरएसएस है. इस पर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है. उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस को राजनीति में मत लाइए. वो सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है.

हमारे और आरएसएस के बहुत पुराने रिश्ते- दुबे

आनंद दुबे ने कहा, "हमारे और आरएसएस के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं. फिलहाल हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने कैप्चर कर लिया है. इस देश के सिस्टम को सरकारों ने खराब किया है. सरकारों की आलोचना करिए. आज भी हमारे देश में करीब-करीब 94 हजार स्कूल बंद हो गए. क्यों हमारे यहां सरकारी स्कूलों के महत्व को नहीं बढ़ाया जा रहा है. जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब जाकर वो देश का भविष्य बनेगा."

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RSS को कोसने की बजाय सरकार को कोसिए- दुबे

शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता ने ये भी कहा, "RSS को कोसने की बजाय सरकार को कोसिए कि हर राज्य के सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएं."

जो उपद्रवी हैं उनकी धड़ पकड़ करिए- दुबे

वहीं छात्रों के आंदोलन और मामले दर्ज होने से जुड़े सवाल पर आनंद दुबे ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि किसी भी बच्चे पर नाजायज एफआईआर नहीं होनी चाहिए. कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को मनोबल गिरे." उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी हैं उनकी धड़ पकड़ करिए. अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दीजिए लेकिन निर्दोष बच्चे जिन्होंने कभी मच्छर नहीं मारा है, उनको आप पत्थरबाज कहकर मत पकड़िए. चाहें जेपी नड्डा हों या मल्लिकार्जुन खरगे हो, पुलिस वाली रानजीति में नहीं पड़ना चाहिए. पुलिस अपना काम करेगी. 

'अभिव्यक्ति की आजादी है बशर्ते भाषा में मर्यादा हो'

एक्स हैंडल को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर उन्होंने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया पर कुछ कहना हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है बशर्ते भाषा में मर्यादा होनी चाहिए. आलोचना से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन सरकार हमारी आवाज बंद करेगी तो फिर कोई डर के मारे सरकार की आलोचना ही नहीं करेगा. तब ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र होग.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Jul 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
RSS RAHUL GANDHI MUMBAI NEWS
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