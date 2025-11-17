Video: अब हल्का होने में भी रिस्क है! टॉयलेट सीट से बाहर निकला कोबरा, वीडियो देख सहमे लोग!

Snake in Toilet Seat Viral Video: इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक घर के टॉयलेट सीट में एक खतरनाक सांप दिखाई दे रहा है. सांप काफी जहरीला लग रहा है और वह टॉयलेट सीट के अंदर छुपा हुआ है. ये दृश्य बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.

टॉयलेट सीट पर बैठ आराम फरमा रहा सांप

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक घर के टॉयलेट में एक जहरीला सांप नजर आ रहा है. सांप टॉयलेट सीट में छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही सांप को किसी व्यक्ति के आने की आवाज आती सांप टॉयलेट सीट में इस कदर छिप जाता है कि मानो वो वहां पर हो ही ना और अगर कोई अचानक आ जाए तो सांप को देखकर उसके पसीने छूट जाएंगे. आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि धीरे-धीरे सांप सीट के अंदर ही चला जाता है और दिखना ही बंद हो जाता है. इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया है. लोगों के मन में डर भी बैठ गया है.

View this post on Instagram A post shared by Snake_Catcher_Subham (@snakehelplinejamshedpur)

वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के होश

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस घटना को देखकर अब टॉयलेट में बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा तो वहीं कुछ ने कहा कि ये टॉयलेट में आया कैसे? कुछ ने कहा कि बड़ा ही खतरनाक लग रहा है काट लिया तो जान चली जाएगी. इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाए कि अगर कोई व्यक्ति बिना देखे बैठ जाता तो ये सांप उसका काम तमाम कर देता. लोग वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं.