Maharashtra News: महाराष्ट्र के डोंबिवली में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई. यहां 22 साल युवक ऋषिकेश परब ने अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद आवासीय इमारत की 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना डोंबिवली के उमेश नगर इलाके में हुई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना के बाद इलाके में दुख का माहौल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश परब की सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बहस हुई थी. बहस के दौरान ऋषिकेश काफी परेशान नजर आए. इसके बाद वह सुबह करीब आठ बजे अपने आवासीय इमारत की छत पर चले गए. परिवार और पड़ोसियों ने देखा कि ऋषिकेश काफी समय तक छत पर अकेले खड़े रहे और उनके व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा था.

🚨 आत्महत्या एक कायराना हरकत 🚨

महाराष्ट्र में शनिवार को 22 वर्षीय युवक ने गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद आवासीय इमारत की 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने जानकारी दी घटना डोंबिवली के उमेश नगर इलाके में हुई, जहां ऋषिकेश परब ने इमारत से छलांग लगा दी।

बताया जा रहा है… pic.twitter.com/GnizWumLI0 — Faiz (@FMansikta60974) September 29, 2025

करीब दो घंटे बाद, सुबह लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच, ऋषिकेश ने इमारत की 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी. इस छलांग के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने इलाके में भय और दुख का माहौल बना दिया. पड़ोसी और स्थानीय लोग घटना की गंभीरता को देखकर हैरान रह गए.

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या का मामला है. पुलिस ने बताया कि ऋषिकेश के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मानसिक दबाव और व्यक्तिगत संबंधों में तनाव युवा पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. ऐसे मामलों में समय पर मदद और सही मार्गदर्शन न मिलने पर युवा इस तरह के कदम उठा लेते हैं.