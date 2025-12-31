मुंबई में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने शिंदे गुट को “अमित शाह की शिवसेना” बताते हुए कहा कि असली शिवसेना वही है, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं.

राउत ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे मुंबई महानगरपालिका चुनाव हो या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उनकी पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरती है और किसी के सामने भिख नहीं मांगती. मुंबई में आगामी बीएमसी चुनावों से पहले सियासी माहौल को और गरमाता दिख रहा है.

असली शिवसेना का दावा और बीजेपी पर सीधा हमला

संजय राउत ने कहा कि शिवसेना की असली पहचान और वर्चस्व उनकी पार्टी के पास है और वे किसी दबाव में नहीं आते. उन्होंने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया है. राउत के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बेहद आक्रामक माना जा रहा है. उन्होंने यह भी दोहराया कि शिवसेना कभी भी बाहरी ताकतों के सहारे नहीं चली और आगे भी अपने सिद्धांतों पर ही चुनाव लड़ेगी.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से जुड़े सवाल पर संजय राउत ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस विषय पर वे क्या बोलेंगे और उस देश में मातम मनाया जाएगा. राउत ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने से दूरी बनाए रखी.

जय महाराष्ट्र का नारा ही चलेगा- संजय राउत

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अन्य बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भी राउत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मोदी जी को आने की क्या जरूरत है, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं हैं. राउत ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा, तो वे मानते हैं कि मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा ही चलेगा.