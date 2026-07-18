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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: नांदेड़ में शिक्षक ने अपने दो बच्चों के साथ की आत्महत्या, WhatsApp पर शेयर किया था सुसाइड नोट

महाराष्ट्र: नांदेड़ में शिक्षक ने अपने दो बच्चों के साथ की आत्महत्या, WhatsApp पर शेयर किया था सुसाइड नोट

Nanded Suicide Case: महाराष्ट्र के नांदेड़ में शुक्रवार (17 जुलाई) की सुबह एक स्कूल के शिक्षक ने अपने 2 बच्चों के साथ कथित तौर पर अपनी कार गोदावरी नदी में गिरा दी. इस घटना में तीनों की मौत हो गई है

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 18 Jul 2026 11:58 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दुखद खबर सामने आ रही है. यहां शुक्रवार (17 जुलाई) की सुबह एक स्कूल के शिक्षक ने अपने 2 बच्चों के साथ कथित तौर पर अपनी कार गोदावरी नदी में गिरा दी. इस घटना में तीनों की मौत हो गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सहित शवों को बाहर निकाल लिया है. इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही क्योंकि एक दिन पहले ही शिक्षक ने सुसाइड करने की बात करते हुए एक स्टेटस शेयर किया था. 

यह घटना मुदखेड़ तहसील के आमदुरा स्थित गोदावरी नदी की है, जहां शिक्षक ने अपनी कार नदी में गिरा दी. प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ में एक जिला परिषद स्कूल के शिक्षक ने व्हाट्सऐप स्टेटस के जरिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है.

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जिला परिषद स्कूल में थे शिक्षक

मृतक शिक्षक की पहचान सुनील मोरे के रूप में हुई है और वो  भोकर तहसील के बेंबर गांव के निवासी थे. सुनील हिमायतनगर के पोटा बुद्रुक स्थित जिला परिषद स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. इसी स्कूल में उनकी पत्नी भी कार्यरत हैं. शुक्रवार सुबह सुनील अपनी बेटी सारी (12) और बेटे सुमित (8) को कार में लेकर अमदुरा-पुणेगांव रोड गोदावरी नदी पर बने पुल की साइड रेलिंग को तोड़ते हुए उनकी कार नदी में गिर गई. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम ने नदी से कार और उसमें मौजूद तीनों शवों को बाहर निकाल लिया है.

एक दिन पहले शेयर किया था सुसाइड नोट

एक दिन पहले ही सुनील मोरे ने अपने व्हाट्सऐप स्टेटस में एक सुसाइड नोट शेयर किया था. इसमें उन्होंने लिखा था कि वह हदगांव के समूह शिक्षा अधिकारी और केंद्र प्रमुख के कथित उत्पीड़न से परेशान हैं.  स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुनील द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है. जल्द ही इस मामले की पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nanded News SUICIDE
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