महाराष्ट्र: बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बन के खिलाफ फर्जी पोस्ट, 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर फर्जी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित करने के मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. यह मामला एफआईआर संख्या 0052/2026 के तहत 17 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया है.

मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने उन सभी 14 सोशल मीडिया हैंडल्स की लिस्ट भी जारी की है, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.

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सोशल मीडिया सह-संयोजक की शिकायत पर कार्रवाई

बीजेपी के सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल भामरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नवनाथ बन का नाम, तस्वीर और बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के रूप में उनकी पहचान का इस्तेमाल कर फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट प्रसारित की गईं. शिकायत के अनुसार, इन पोस्टों के जरिए उनकी छवि धूमिल करने, समाज में उनके प्रति गलत धारणा बनाने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया.

14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज

एफआईआर में 14 अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का उल्लेख किया गया है, जिनसे कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इन अकाउंट्स के संचालकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इन अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

गजाभाऊ (Facebook) रोखठोक (Facebook) एक कोटी पवार समर्थक (Facebook) द वॉइस The Voice (Facebook) मी पुणेकर Mi Punekar (Facebook) दिलीप चव्हाण Dilip Chavan (Facebook) हेमा पिंपल Hema Pimple (Facebook) shivrajbangarpatil_official (Instagram) सुमेशदिवे sumeshdive (Instagram) सिद्धार्थबोबडे siddharthabobade (Instagram) रेडियोएक्टिव_दिनेश radioactive_dinesh (Instagram) गणेश बोरहाड़े पाटिल Ganesh Borhade Patil (Instagram) गद्दार रिक्षावाला (Instagram) संदीप उदमाले Sandeep Udmale (Instagram)

महाराष्ट्र साइबर कर रही है जांच

मामले की जांच महाराष्ट्र साइबर पुलिस को सौंपी गई है. जांच अधिकारी डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और संबंधित पोस्टों की उत्पत्ति का पता लगाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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