महाराष्ट्र: शक में महिला साथी की हत्या, शव को कार में घुमाता रहा आरोपी

महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोल्हापुर में एक शख्स ने अपनी महिला साथी की हत्या कर दी. इस शख्स को शक था कि महिला का किसी दूसरे युवक के साथ संबंध हैं, जिसके बाद उसने महिला साथी की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद उसके शव को कार में रखकर घूमता रहा और ठाणे ले गया. पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही एक्शन लिया आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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गला घोंटकर की हत्या

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कोल्हापुर जिले के शिरगांव निवासी 40 वर्षीय प्रकाश आनंदा पाटिल के रूप में हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. नरपोली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विजय कदबाने ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि आरोपी का कोल्हापुर जिले के शिरगांव की रहने वाली 40 वर्षीय विधवा सुरेखा शिवाजीने आरे के साथ प्रेम संबंध था. उसे शक था कि सुरेखा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध है. पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी ने रविवार सुबह करीब 11 बजे शिरगांव स्थित अपने खेत पर कथित तौर पर महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

शव को कार में रख घूमता रहा आरोपी

अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को कपड़े में लपेटकर कार में रखा और रातभर वाहन चलाकर उसे कोल्हापुर से 350 किलोमीटर से अधिक दूर ठाणे जिले के भिवंडी स्थित कशेली ले गया. उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह भिवंडी के एक स्थानीय व्यक्ति से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन का पता लगाया और पाटिल को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

अधिकारी ने कहा, 'हमने आरोपी को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई के लिए मामला संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया.' उन्होंने बताया कि आरोपी शव को ठिकाने लगाने की क्या योजना बना रहा था, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है.

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