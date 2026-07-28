शरद पवार ने कर दिया ऐलान, NCP के दोनों गुट साथ आएंगे या नहीं?

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान आ गया है. शरद पवार के बयान से यह बात साफ हो गई है कि चाचा-भतीजे के दोनों गुटों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है.

चाचा यानी शरद पवार और भतीजे यानी दिवंगत नेता अजित पवार (अब सुनेत्रा पवार की एनसीपी) का विलय नहीं होने वाला है. सवाल के जवाब में शरद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा, "एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है."

संजय राउत ने भी दृढ़ता से दिया था जवाब

शरद पवार के NDA में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर जब संजय राउत से सवाल किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, "मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वे कभी भी जातिवादी, राष्ट्रविरोधी पार्टियों, यानी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे. नरेंद्र मोदी उस विचारधारा में फिट नहीं बैठते जो मुझे पवार साहब में दिखाई देती है."

महाराष्ट्र में छात्रों पर हुई FIR पर संजय राउत

महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी बच्चों पर हुई एफआईआर हटेगी या नहीं? इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने बताया कि "मेरी जो भी चर्चा हुई है, उससे कोई न कोई समाधान निकलेगा."

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