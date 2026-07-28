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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार ने कर दिया ऐलान, NCP के दोनों गुट साथ आएंगे या नहीं?

शरद पवार ने कर दिया ऐलान, NCP के दोनों गुट साथ आएंगे या नहीं?

Shara Pawar on NCP Alliance: एनसीपी और एनसीपी-एसपी के अलायंस की चर्चाओं के बीच शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों गुटों के विलय का सवाल ही नहीं उठता.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान आ गया है. शरद पवार के बयान से यह बात साफ हो गई है कि चाचा-भतीजे के दोनों गुटों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है.

चाचा यानी शरद पवार और भतीजे यानी दिवंगत नेता अजित पवार (अब सुनेत्रा पवार की एनसीपी) का विलय नहीं होने वाला है. सवाल के जवाब में शरद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा, "एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है."

संजय राउत ने भी दृढ़ता से दिया था जवाब

शरद पवार के NDA में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर जब संजय राउत से सवाल किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, "मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वे कभी भी जातिवादी, राष्ट्रविरोधी पार्टियों, यानी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे. नरेंद्र मोदी उस विचारधारा में फिट नहीं बैठते जो मुझे पवार साहब में दिखाई देती है."

महाराष्ट्र में छात्रों पर हुई FIR पर संजय राउत

महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी बच्चों पर हुई एफआईआर हटेगी या नहीं? इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने बताया कि "मेरी जो भी चर्चा हुई है, उससे कोई न कोई समाधान निकलेगा."

 

यह भी पढ़ें: 'छी-छी', कंगना रनौत का नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे का रिएक्शन

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 28 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
NCP MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR
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