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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'छी-छी', कंगना रनौत का नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे का रिएक्शन

'छी-छी', कंगना रनौत का नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे का रिएक्शन

Aaditya Thackeray on Kangana Ranaut: कंगना रनौत को लेकर सवाल करने की कोशिश की गई. इस पर आदित्य ठाकरे ने कंगना रनौत का नाम सुनते ही अजीब सा रिएक्शन दे दिया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार (28 जुलाई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनसे कंगना रनौत को लेकर सवाल करने की कोशिश की गई. इस पर आदित्य ठाकरे ने कंगना रनौत का नाम सुनते ही 'छी-छी' कहकर अजीब से रिएक्शन दिया.

वहीं छात्रों को कानूनी मदद दिलाने के लिए शिवसेना यूबीटी खड़ी हो गई है. यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने पीसी के जरिए फ्री मदद देने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा, "पिछले दस दिनों से महाराष्ट्र में छात्रों का आंदोलन हो रहा था. युवा छात्र सड़क पर उतरकर, सभी विरोधी पक्षों का समर्थन मिला और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया.

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उन्होंने आगे कहा, "⁠प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों के सभी FIR वापस लेने की बात कही गई. लाठीचार्ज के बाद कई लोगों पर FIR दर्ज की गई थी." उन्होंने यह भी बताया कि ⁠मुंबई में चेंबूर, वर्ली में जाकर हमने छात्रों को छुड़ाया. पुलिस छात्रों पर FIR दर्ज कर नोटिस भेज रही है. ऐसे में ⁠शिवसेना UBT की लीगल सेल छात्रों की कानूनी लड़ाई मुफ्त में लड़ेगी. 

फ्री में छात्रों का केस लड़ेगी शिवसेना यूबीटी

आदित्य ने बताया कि छात्र पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को ⁠शिवसेना UBT लीगल डॉट कॉम पर भेजे. हम लोग बिना पैसे के ऐसे केस लड़ेंगे. ⁠जिन वकीलों को लगता है कि ये लड़ाई उनकी है वो हमारा साथ दे और छात्रों की मुफ्त में लड़ाई लड़ने में मदद करें. उन्होंने आरोप लगाया कि ⁠डोंबिवली में एक डॉक्टर पर हमला करने वाले शिवसेना के नगरसेवक को जमानत देने के पीछे सरकार ताकत लगा रही है. 

आदित्य ने छात्रों से की ये अपील

आदित्य ठाकरे ने छात्रों से अपील करते हुए कहा, "⁠जिन्होंने भी वीडियो बनाया और सरकार उन्हें हटा रही है. मेरी उनसे अपील है कि वो वीडियो सेव करके रखें और बाद में वापस अपलोड करें."

आदित्य ने छात्रों से ⁠shivsenaubtlegal@gmail.com पर सभी नोटिस भेजने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि ⁠META से नोटिस आया तो भी इसकी अपील ज़रूर करें. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि ⁠पुलिस फोर्स में कुछ लोग आए जो छात्रों पर अधिक कार्रवाई कर रहे हैं.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 28 Jul 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Aaditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA UBT
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