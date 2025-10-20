हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी

'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी

Maharashtra News: सपा नेता अबू आसिम आजमी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी को बड़ी चेतावनी दी है. शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर विवाद के बीच उनकी यह प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने के विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा मैं बीजेपी सांसद से कहना चाहता हूं कि अल्लाह से डर, अल्लाह का कहर पड़ेगा न तो पता नहीं चलेगा कहा चले गए. उन्होंने आगे कहा एक इंसान पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है. उसके साथ बीजेपी के लोगों द्वारा यह बदतमीजी हो रही है. यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है. सपा नेता बीजेपी संसद मेधा कुलकर्णी पर निशाना साधते नजर आए.

 

Published at : 20 Oct 2025 09:20 PM (IST)
Tags :
Abu Asim Azmi MAHARASHTRA NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
यूटिलिटी
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget