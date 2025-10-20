एक्सप्लोरर
'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी
Maharashtra News: सपा नेता अबू आसिम आजमी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी को बड़ी चेतावनी दी है. शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर विवाद के बीच उनकी यह प्रतिक्रिया सामने आई है.
महाराष्ट्र के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने के विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा मैं बीजेपी सांसद से कहना चाहता हूं कि अल्लाह से डर, अल्लाह का कहर पड़ेगा न तो पता नहीं चलेगा कहा चले गए. उन्होंने आगे कहा एक इंसान पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है. उसके साथ बीजेपी के लोगों द्वारा यह बदतमीजी हो रही है. यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है. सपा नेता बीजेपी संसद मेधा कुलकर्णी पर निशाना साधते नजर आए.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बॉलीवुड
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
Advertisement
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
महाराष्ट्र
6 Photos
Photos: CM देवेंद्र फडणवीस के घर विराजे भगवान गणेश, बेटी और पत्नी के साथ किया बप्पा का स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 214 / litre 65
New Delhi
Diesel Price Today₹ 176 / litre 65
New Delhi
Source: IOCL