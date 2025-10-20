महाराष्ट्र के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने के विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा मैं बीजेपी सांसद से कहना चाहता हूं कि अल्लाह से डर, अल्लाह का कहर पड़ेगा न तो पता नहीं चलेगा कहा चले गए. उन्होंने आगे कहा एक इंसान पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है. उसके साथ बीजेपी के लोगों द्वारा यह बदतमीजी हो रही है. यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है. सपा नेता बीजेपी संसद मेधा कुलकर्णी पर निशाना साधते नजर आए.