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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से बड़ा सियासी फैसला लेने की अपील की, जानें क्या कहा?

सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से बड़ा सियासी फैसला लेने की अपील की, जानें क्या कहा?

Maharashtra MLC Election: शरद पवार गुट की सांसद ने कहा कि उद्धव ठाकरे राज्य के सीनियर और अनुभवी नेता हैं. हम सभी मानते हैं कि राज्य और विधानसभा दोनों को उनके अनुभव से लाभ होगा.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 05:57 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद की के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. MLC की 9 सीट पर नियमित और एक सीट पर उपचुनाव होने हैं. इस बीच शरद पवार गुट एनसीपी ने इस चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़ाया है. एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से इस चुनाव में प्रत्याशी बनने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि उनके अनुभव से सदन को फायदा मिलेगा.

शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं. एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) का यह निवेदन है कि इस चुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ही उम्मीदवार हों. उद्धवजी राज्य के सीनियर और अनुभवी नेता हैं. हम सभी दृढ़ता से मानते हैं कि राज्य और विधानसभा दोनों को उनके अनुभव से हमेशा लाभ होगा. उद्धव ठाकरे से विनम्र निवेदन है कि वे इस आग्रह पर  विचार करें.''

महाविकास अघाड़ी से कौन होगा उम्मीदवार?

महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव को लेकर अभी तक महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है लेकिन इससे पहले ही सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे का नाम आगे किया है. उद्धव ठाकरे विधान परिषद से रिटायर हो चुके हैं. इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे फिर से लड़ते हैं तो हम समर्थन करेंगे. 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 9 सीटों के लिए अलग मतदान और 1 सीट के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यक्रम 

  • 23 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी
  • नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026
  • 4 मई 2026 तक उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं वापस 
  • 12 मई को वोटिंग होगी
  • 12 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान
  • 12 मई को ही नतीजे आएंगे

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Apr 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS Maharashtra MLC Elections SUPRIYA SULE
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