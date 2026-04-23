सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से बड़ा सियासी फैसला लेने की अपील की, जानें क्या कहा?

महाराष्ट्र विधान परिषद की के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. MLC की 9 सीट पर नियमित और एक सीट पर उपचुनाव होने हैं. इस बीच शरद पवार गुट एनसीपी ने इस चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़ाया है. एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से इस चुनाव में प्रत्याशी बनने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि उनके अनुभव से सदन को फायदा मिलेगा.

शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं. एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) का यह निवेदन है कि इस चुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ही उम्मीदवार हों. उद्धवजी राज्य के सीनियर और अनुभवी नेता हैं. हम सभी दृढ़ता से मानते हैं कि राज्य और विधानसभा दोनों को उनके अनुभव से हमेशा लाभ होगा. उद्धव ठाकरे से विनम्र निवेदन है कि वे इस आग्रह पर विचार करें.''

महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. ही निवडणूक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांनीच लढावी अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाची आग्रहाची विनंती आहे. उद्धवजी हे राज्यातील ज्येष्ठ व अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा राज्याला तसेच… — Supriya Sule (@supriya_sule) April 23, 2026

महाविकास अघाड़ी से कौन होगा उम्मीदवार?

महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव को लेकर अभी तक महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है लेकिन इससे पहले ही सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे का नाम आगे किया है. उद्धव ठाकरे विधान परिषद से रिटायर हो चुके हैं. इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे फिर से लड़ते हैं तो हम समर्थन करेंगे. 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 9 सीटों के लिए अलग मतदान और 1 सीट के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यक्रम

23 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी

नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026

4 मई 2026 तक उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं वापस

12 मई को वोटिंग होगी

12 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान

12 मई को ही नतीजे आएंगे

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