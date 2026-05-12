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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनालासोपारा में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, टूटी नाली में फंसा महिला का पैर, अस्पताल में भर्ती

नालासोपारा में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, टूटी नाली में फंसा महिला का पैर, अस्पताल में भर्ती

Maharashtra News: नालासोपारा में टूटी नाली में महिला का पैर फंसने से बड़ा हादसा हो गया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने पालिका की लापरवाही पर नाराजगी जताई.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 May 2026 10:25 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नालासोपारा इलाके में पालिका की लापरवाही एक महिला पर भारी पड़ गई. जिजाई नगर इलाके में सोमवार (11 मई) रात करीब 9 बजे सड़क किनारे बनी टूटी नाली में एक महिला का पैर फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला सड़क किनारे से गुजर रही थी. इसी दौरान नाली पर लगी लोहे की जाली अचानक टूट गई और महिला का पैर गहराई तक उसमें फंस गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि महिला खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द से चीखने लगी. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े.

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स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद महिला का पैर नाली से बाहर निकाला. इस दौरान महिला के पैर में गंभीर चोट आई. लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

घटना के तुरंत बाद घायल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक महिला के पैर में गहरी चोट आई है और उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

लोगों में गुस्सा, पालिका पर लगाए आरोप

हादसे के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिजाई नगर और आसपास के कई इलाकों में नालियों की हालत बेहद खराब है. जगह-जगह टूटी जालियां और खुले ढक्कन लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा.

लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद टूटी नालियों की मरम्मत नहीं कराई गई. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

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पहले भी उठ चुके हैं सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में खराब सड़कों और टूटी नालियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है. लोगों ने पालिका से जल्द कार्रवाई कर सभी टूटी जालियों और नालियों की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 12 May 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Nalasopara Municipality MAHARASHTRA NEWS
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