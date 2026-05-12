नालासोपारा में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, टूटी नाली में फंसा महिला का पैर, अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र के नालासोपारा इलाके में पालिका की लापरवाही एक महिला पर भारी पड़ गई. जिजाई नगर इलाके में सोमवार (11 मई) रात करीब 9 बजे सड़क किनारे बनी टूटी नाली में एक महिला का पैर फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला सड़क किनारे से गुजर रही थी. इसी दौरान नाली पर लगी लोहे की जाली अचानक टूट गई और महिला का पैर गहराई तक उसमें फंस गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि महिला खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द से चीखने लगी. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े.

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स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद महिला का पैर नाली से बाहर निकाला. इस दौरान महिला के पैर में गंभीर चोट आई. लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

घटना के तुरंत बाद घायल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक महिला के पैर में गहरी चोट आई है और उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

लोगों में गुस्सा, पालिका पर लगाए आरोप

हादसे के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिजाई नगर और आसपास के कई इलाकों में नालियों की हालत बेहद खराब है. जगह-जगह टूटी जालियां और खुले ढक्कन लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा.

लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद टूटी नालियों की मरम्मत नहीं कराई गई. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

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पहले भी उठ चुके हैं सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में खराब सड़कों और टूटी नालियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है. लोगों ने पालिका से जल्द कार्रवाई कर सभी टूटी जालियों और नालियों की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो.